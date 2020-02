Ensemble Mozaїque ist Rheinsberger Hofkapelle

Rheinsberg

Das Ensemble Mozaїque ist die Rheinsberger Hofkapelle 2020/2021. Das international besetzte Alte Musik-Ensemble gewinnt nicht nur den Juryentscheid sondern auch den erstmals vergebenen Publikumspreis.

Mit einer inspirierten und stilsicheren Darbietung von Werken des 18. Jahrhunderts überzeugten die sieben Musikerinnen und Musiker innerhalb eines öffentlichen Auswahlkonzerts am 26. Januar die Jury von ihrem musikalischen Können. Auch der erstmalig vergebene Publikumspreis ging mit deutlicher Mehrheit an das musizierfreudige Ensemble.

Mit dem Titel „Rheinsberger Hofkapelle“ ist ein einjähriges Förderprogramm verbunden, das im Herbst 2020 startet: Das junge Ensemble erhält die Möglichkeit, vier Arbeitsphasen in der Musikakademie Rheinsberg zu verbringen und sich in vielfältiger Weise der Öffentlichkeit zu präsentieren. So wird es im Herbst unter anderem die Konzertreihe im historischen Spiegelsaal Schloss Rheinsberg eröffnen.

Historisch informierter Aufführungspraxis verschrieben

Seine Wurzeln hat das Ensemble Mozaїque an der Universität Mozarteum in Salzburg; seine Mitglieder, Studierende und Alumni führender Institute für Alte Musik, haben sich der historisch informierten Aufführungspraxis verschrieben; sie wollen barocke Klangwelten zu erschließen und vergessene Werke zu neuem Leben erwecken. Prägend für den individuellen Klang ist das vielfältige Erfahrungsspektrum der Ensemblemitglieder.

Erstmals ist eine Sängerin Teil des Preisträger-Ensembles – einen Sänger gab es bereits 2017 in der damaligen Hofkapelle „Astrophil und Stella“: Die österreichische Sopranistin Maria Ladurner wirkte bereits an Produktionen am Teatro sociale Trento, bei den Tiroler Festspielen Erl, an der Oper Bonn, an der Neuen Oper Wien oder beim Operettensommer Kufstein mit.

Die aus Russland stammende Traversflötistin Eva Ivanova-Dyatlova spielt als Solistin und in zahlreichen Ensembles, außerdem hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Hamburg inne.

Alte Musik und ein Faible für Jazz

Auch der deutsche Gitarrist und Lautenist Elias Conrad (Laute, Theorbe, Barockgitarre) unterrichtet neben seiner Mitwirkung an zahlreichen Produktionen und Festivals auch Gitarre beim Bayerischen Landesjugendzupforchester. Dass sich Alte Musik und ein Faible für Jazz nicht ausschließen, zeigt seine Mitgliedschaft in zahlreichen Jazz-Combos.

Ebenso ist Gabriele Toscani, italienischer Violinist, nicht nur Preisträger internationaler Wettbewerbe für Alte Musik und Kammermusik, sondern gewann mit seiner Jazz-Progressive-Band Altare Thotemico auch die Prog Awards 2011.

Künstlerisch vielseitig ist auch Alexandre Baldo. Der Viola-Spieler und Sänger (Bass-Bariton) entstammt einer französischen Künstlerfamilie und ist auch als Kupferstecher erfolgreich.

Titel zum zweiten Mal ausgeschrieben – in den Vorjahren wurde die Hofkapelle berufen

Mit Celeste Casiraghi (Cello) und Chloé de Guillebon (Cembalo) gehören zwei Musikerinnen aus Italien und Frankreich zum Ensemble, die gleichfalls mehrfach auszeichnet wurden.

Das Ensemble Mozaїque erhielt den Titel „Rheinsberger Hofkapelle 2020/21". Quelle: Agentur

Der Titel und das Förderprogramm „Rheinsberger Hofkapelle“ sind in diesem Jahr zum zweiten Mal für Ensembles der Alten Musik ausgeschrieben worden. Aus zwanzig Bewerbern qualifizierten sich drei Finalisten; neben dem Ensemble Mozaїque stellten sich zwei Quartette – das Ensemble Facicura und das Ensemble Yuzugami – der fachkundigen Jury unter dem Vorsitz von Bernhard Forck ( Akademie für Alte Musik Berlin) mit Werken aus der Zeit des preußischen Kronprinzen Friedrich und seiner Hofkapelle.

Mit der „Rheinsberger Hofkapelle“ will die Musikakademie Rheinsberg Ensembles fördern, die sich historischer Aufführungspraxis verschrieben haben und somit das musikalische Erbe der historischen Rheinsberger Hofkapelle lebendig halten.

Hofkapellen gab es bereits im Mittelalter

Hofkapellen gab es bereits im Mittelalter, im 17. und 18. Jahrhundert erlebten sie einen neuen Aufschwung. Als der 24-jährige Kronprinz Friedrich 1736 mit seiner Gemahlin das Rheinsberger Schloss bezog, gehörte zur Einrichtung des Hofstaates die Gründung seiner ersten Kapelle.

Vier Jahre lang erlebte Rheinsberg mit dieser Hofkapelle eine Blüte der Barockmusik. 17 Musiker, Friedrich eingeschlossen, sind namentlich bekannt, die bis zur Thronbesteigung Friedrichs ganz oder teilweise in der Rheinsberger Hofkapelle mitwirkten. Dazu gehören so illustre Namen wie Johann Joachim Quantz, Franz Benda, die Brüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun, Christoph Schaffrath, Johann Gottlieb Janitsch oder Carl Philipp Emanuel Bach. Nach seiner Thronbesteigung 1740 nahm Friedrich II. seine Hofkapelle mit nach Berlin und Potsdam.

Seit der Wiedereröffnung des Rheinsberger Schlosstheaters 1999 vergibt die Musikakademie Rheinsberg jährlich den geschützten Titel „Rheinsberger Hofkapelle“ an ein junges Ensemble für historische Aufführungspraxis und lässt so das musikalische Erbe der Rheinsberger Hofkapelle wieder aufleben.

