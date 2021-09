Erstmals müssen Rheinsberger für Abholung der Laubsäcke zahlen

Rheinsberg

Eine Premiere, allerdings eine für die Bürger nicht unbedingt positive, gibt es nächste Woche in Rheinsberg bei der Laubentsorgung: Bei der Ausgabe von Säcken für die eingesammelten Blätter der Straßenbäume müssen die Rheinsberberger erstmals eine Gebühr zahlen.

Das haben die Stadtvertreter nach langem Ringen im Sommer entschieden. Das Geld soll der Kommune helfen, die Ausgaben zu decken, die im Zusammenhang mit dem Einsammeln des Laubs stehen.

Rheinsberger können die Säcke ab 21. September holen

Dazu zählt die Anschaffung der Säcke, die nun für je 1 Euro abgegeben werden, vor allem aber die Dienstleistung des Bauhofs, der diese an den Grundstücken in den Ortsteilen kostenlos für die Einwohner abholt und entsorgt. Diese Praxis, die ebenfalls in Frage stand, wird beibehalten.

Die Säcke aus Papier können ab Dienstag, 21. September, in der Rheinsberger Remise am Schloss abgeholt werden. Ein Stadtmitarbeiter gibt diese montags von 15 bis 16 Uhr aus sowie dienstags bis freitags von 11 bis 12 Uhr. Am Straßenrand abgeholt werden die befüllten Behältnisse erstmalig in dieser Saison am 27. September in der Kernstadt und am 28. September in allen anderen Ortsteilen. Die genauen Termine sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt: www.verwaltung.rheinsberg.de.

Um Schlangen an der Ausgabestelle zu verhindern, hat die Verwaltung einen Coupon entwickelt. Dieser ist ebenfalls im Netz zu finden. Die Abholer sollten das Papier bereits ausgefüllt in die Remise mitbringen.

Von Celina Aniol