Flecken Zechlin

Zwei Tage lang haben zwei Bauleute geschuftet, dann waren die schlimmsten Löcher in der Turnhalle gestopft. Nun regnet es nicht mehr so schlimm rein. Das berichtete ein Bauamtsmitarbeiter jetzt den Rheinsberger Stadtverordneten.

Und auch sonst gehe es bei dem maroden Gebäude der Grundschule nun schnell voran, nachdem der Ältestenrat erst im November deren Erneuerung beschlossen hat.

So sei just in dieser Woche die Ausschreibung für den Überbau des kaputten Dachs rausgegangen. Anfang kommenden Jahres soll bereits über die Auftragsvergabe für die Planung entschieden werden.

Bis Ende März soll feststehen, welche Firma die Arbeiten erledigt. Die Fachabteilung im Rathaus rechnet damit, dass die Bauarbeiten dann in den Sommerferien starten und noch 2022 abgeschlossen werden.

Rheinsberg auf Geldsuche

Offen ist noch, wie das vorgezogene Vorhaben finanziert werden soll. Denn ursprünglich sollten die Bauarbeiten an dem Schulgebäude in Flecken Zechlin frühestens 2024 stattfinden; das Geld für die Baustelle fehlt demnach im Haushalt des kommenden Jahres größtenteils.

Der Kämmerer Bernd Weihshahn wolle aber in der nächsten Sitzung Vorschläge unterbreiten, wo die Mittel herkommen könnten, erklärte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Keine Chance auf Fördergeld für Flecken Zechlin

Noch sei unklar, ob dafür andere Investitionsprojekte der Kommune gestrichen oder Leistungen gekürzt werden müssen, sagt Weihshahn. Die Geldsuche soll aber zu keinen Verzögerungen führen, versichert Schwochow. Klar sei allerdings auch, dass die Stadt keine Chance hat, so kurzfristig noch Fördergeld für das Projekt zu bekommen. Das sei nun nochmals geprüft worden.

Die neue Dachkonstruktion soll 250.000 Euro kosten. Exakt 100.000 Euro haben die Stadtvertreter für die Halle im kommenden Jahr ohnehin vorgesehen. Die Summe war eigentlich für die Planung einer Großsanierung gewidmet.

Der Ältestenrat hat nun aber beschlossen, auf die spätere Maximallösung vorerst zu verzichten und sich stattdessen jetzt schnell nur um die Dachpartie zu kümmern. Die 100.000 Euro sollen deshalb für den Überbau verwendet werden, der dauerhaft die Gebäudehülle schützen wird.

Von Celina Aniol