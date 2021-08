Rheinsberg

Zwei Wochen nur! Mehr Zeit hatten die 17 musikbegeisterten Jugendlichen nicht, um „Europa – Ariadne – Theseus“ aus dem Boden auf die Bühne zu stemmen. Ein Team aus Experten half bei der Probenphase im Schlosstheater, die drei Kurzopern von Darius Milhaud einzustudieren. Vorausgegangen war natürlich eine Planungsphase via Zoom. Das Ganze ist ein Projekt der Bundesakademie für Jugendmusiktheater in Rheinsberg. Es ist nicht das erste dieser Art.

Prolog-Erzählerin. Quelle: Regine Buddeke

König Agenor will einen Tempel errichten. Auf der riesigen Leinwand – die Rückwand der Kulisse, die ebenfalls von Projektteilnehmern ersonnen wurde – sieht man, wie er Stein um Stein das Bauwerk und Symbol seiner Macht mauert. Ein Symbol auch für das Patriarchat – denn die Jugendlichen haben sich im Projekt mit dem Thema Emanzipation beschäftigt, das sich wie der Faden der Ariadne durch die Kurzopern zieht.

Shitstorm der Antike: Hippolytos flüchtet. Quelle: Regine Buddeke

Mit den drei weniger als jeweils zehn Minuten dauernden Opern wollte Milhaud den monumentalen und pathetisch-romantischen Opern etwas entgegen setzen – wie seine Kollegen der „Groupe de Six“ setze er auf extreme Kürze, Ironie und sparsame Besetzung. Die Jugendlichen haben das Werk mit Zitaten zum Thema Emanzipation angereichert: von Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir und Kamala Harris aber auch Machiavelli und Ovid.

Zeus als Stier verkleidet – er entführt die Europa. Quelle: Regine Buddeke

In weißen Gewändern, es geht schließlich um die Antike, tummeln sich Götter, Könige und Volk. Europa wird von Zeus in Stiergestalt verführt, geschwängert und entführt. Das erste Bespiel von Emanzipation – denn eigentlich widersetzt sich Europa ihrem Königsvater – sie soll eigentlich den Helden Pergamon heiraten – nun wird sie die Mutter von Minos, der wiederum Minotauros zeugt, der später von Theseus erschlagen wird, der Dank des Fadens der Ariadne aus dem Labyrinth findet. Schon sind wir in der zweiten Oper: Ariadne.

Theseus lässt sich von Dionysos (l.) betrunken machen. Quelle: Regine Buddeke

Auch die entflieht rebellisch aus ihrer Rolle als Theseus-Gattin: Sie will ein Sternbild am Himmel sein – der Gott des Weines, Dionysos, hilft ihr dabei.

Schlussendlich führt der Faden nun zu Theseus: Nachdem Ariadne ihm für einen Platz am Himmel den Laufpass gegeben hat, bleibt ihm nur die zweite Gattin Phädra. Die allerdings verliebt sich in Hippolytos, ihren Stiefsohn, einen schwärmerischen Mann der Kunst, der um Theseus Mündel Aricia wirbt. Weil Phädra aus unerwiderter Liebe schmollt, schwärzt sie den Stiefsohn bei dessen Vater Theseus an, er habe sie verführt. Für Hippolytos endet das tödlich.

Ein griechischer Chor hat in antiken Stoffen einen festen Platz und eine wichtige Rolle. Quelle: Regine Buddeke

Theseus wartet nicht lange und macht sich an Aricia ran – man weiß ja, wie ausschweifend es in der griechischen Mythologie zugeht. Die aber schaltet auf stur und wischt mit einer blitzschnellen Handbewegung den mühevoll gebauten Tempel Agenors vom Tisch. Eine wunderbare Metapher weiblichen Aufbegehrens.

In allen Szenen hat ein griechischer Chor viel zu sagen – für antike Stoffe hat er Tradition, um mit kollektiver Stimme die dramatische Handlung voranzutreiben, zu kommentieren und zu wehklagen. Mit viel Spielfreude und bereits toll ausgebildeten Stimmen lassen die jungen Akteure die Musik Milhauds und den historischen Stoff auf der Bühne lebendig wirken.

Ariadne will einen Platz am Sternenhimmel. Quelle: Regine Buddeke

Regisseur Sybrand van der Werf, Dramaturg Rainer O. Brinkmann und die Kostüm- und Bühnenbildnerin Barbara Krott haben mitsamt ihren jungen Mitstreitern ein rundum stimmiges Werk auf die Bretter gebracht.

Nicht zu vergessen: Neben einem vierköpfigen Männerchor sorgt auch das Ensemble United Berlin im Orchestergraben für guten Gesamtklang. Geleitet von Christoph Breidler geben sie den Sängern die Basis für ihre Arien und Rezitationen. „Ein Projekt mit so vielen begeisterten und engagierten Menschen, großartigen Ideen und einer Menge positiver Energie“, schwärmt Phädra-Darstellerin Lisa Scheffler.

Glückliche Akteure – nach vollbrachtem Werk. Quelle: Regine Buddeke

Lesen Sie auch:

Rheinsberg: So klingen die Lieder der Sehnsucht

Exquisites Konzert mit Streichquartett und Sängern im Schlosshof

Konzert: Wer Beethoven zu seinen Sinfonien inspirierte

Rheinsberg: Jugendliche machen Oper

Von Regine Buddeke