Züge von und nach Rheinsberg: Zu viele Lücken im Fahrplan

Rheinsberg

Eigentlich war Peter Cornelius, der Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, am Sonnabend nach Rheinsberg gekommen, um mit Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/ Freie Wähler) über die Zugausfälle auf der Linie RB 54 zu sprechen. Wie lückenhaft die Verbindung zwischen Rheinsberg und Löwenberg sein kann, erlebte er am Wochenende selbst. Auch Cornelius Zug fiel aus. „Zum Glück fuhr das Sammeltaxi“, sagt er.

Bereits im Juli waren bei Pro Bahn zahlreiche Beschwerden wegen ausgefallener Züge aufgelaufen. Im August fielen die Züge an zwei ganzen Tagen aus. Am vergangenen Wochenende dann stellte die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) den Zugverkehr am frühen Sonnabendnachmittag ein. Auch am Sonntag fuhr kein Zug.

Mangel an Lokführern

Der Grund dafür sei ein kurzfristiger Personalausfall gewesen, sagte NEB-Sprecherin Katja Tenkoul. „Es konnte so schnell kein Ersatz beschafft werden.“ Wie andere Bahnunternehmen auch kämpfe die NEB mit Personalengpässen. „Es herrscht ein Mangel an Triebfahrzeugführern.“ Zugausfälle ließen sich daher nicht immer verhindern.

Besonders ärgerlich für die Reisenden: Weder in Rheinsberg, Lindow oder Herzberg können Fahrgäste auf die Zugausfälle aufmerksam gemacht werden. Denn an den Bahnhöfen dort fehlen elektronische Anzeigentafeln und Lautsprecher. Die NEB hatte nur über ihre Internetseite über die Ausfälle informieren können – ein Kundenbetreuer hatte zudem handgeschriebene Zettel aufgehängt.

Langfristige Zusagen fehlen

Auch Tenkoul bedauert, dass die NEB die Fahrgäste am Bahnhof nicht über elektronische Anzeige und Lautsprecher über Zugausfälle informieren kann. Allerdings ist die NEB auch nicht für die Ausstattung der Bahnhöfe zuständig. Der Infrastrukturbetreiber Regio-Infra ist dafür verantwortlich.

Seit Dezember fahren die Züge des RB 54 das ganze Jahr über. Unklar ist allerdings, ob die Züge auch nach dem Fahrplanwechsel Ende 2020 noch ganzjährig unterwegs sind. Cornelius würde das unbedingt begrüßen. „Fahrgäste gewinnt man nur mit einem langfristig verlässlichen Zugangebot.“

Verbindung sollte auch Pendler ansprechen

Cornelius kritisiert, dass der erste reguläre Zug Rheinsberg erst um 9. 27 Uhr verlässt – für Pendler in Richtung Berlin deutlich zu spät. „Wer sich einen solchen Fahrplan ausdenkt, zwingt Leute geradezu ins Auto“, sagt er. Der Fahrplan müsse die Bedürfnisse von Ausflüglern wie von Pendlern berücksichtigen.

Schwochow stimmt mit dem Fahrgastverband in diesem Punkt völlig überein. „Aus dem Touristenzug muss ein Pendlerzug werden“, fordert der Rathauschef. Und zwar einer, der nicht nur von den Abfahrtszeiten her attraktiv ist, sondern auch verlässlich fährt.

„So unattraktiv wie es geht“

Das sei enorm wichtig für die Stadt – gerade jetzt. Denn die Hauptstadt platze aus allen Nähten, das Berliner Umland sei voll. „Da ziehen die Leute in die zweite Reihe – zu uns also.“ Allerdings nur dann, wenn es für sie als Pendler eine entsprechende Zuganbindung gibt.

Im Moment habe er allerdings eher den Eindruck, als wollten alle Verantwortlichen das Experiment „Ganzjähriger Zugverkehr nach Rheinsberg“ an die Wand fahren. „Sie machen ihn so unattraktiv, wie es geht, und sagen am Ende: ,Die Gästezahlen stimmen nicht, wir stellen ihn ein’.“

Negativ-Werbung für die Stadt

Damit das nicht passiert, stehe nicht nur den Verkehrsverbund in der Pflicht. Auch das Land müsste sich mehr für eine gute Verbindung nach Rheinsberg einsetzen.

Die Negativ-Werbung durch Zugausfälle wie die am Wochenende falle allerdings alleine auf die Stadt zurück, sagt Schwochow. „Wenn jemand nach einem Ausflug hier nicht wegkommt, behält er die Stadt in schlechter Erinnerung – egal wie begeistert er von Rheinsberg vorher war.“

Von Frauke Herweg und Celina Aniol