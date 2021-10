Luhme

Es bleibt dabei: Die Einwohner der Region rund um Repente wollen nicht, dass dort ein großes Feriendorf entsteht. Das haben sie kürzlich noch einmal deutlich bekundet, als der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow über den aktuellen Stand bei dem Projekt im Luhmer Ortsbeirat sprach, berichtet Ortsvorsteher Willmut Krieger.

Sie fordern, dass der Verwaltungschef die Bemühungen um die neue Urlaubsanlage aufgibt, für die nach Plänen der Berliner Firma BDRE Asset Management viele Ferienhäuser und ein Hotel mit insgesamt mehreren hundert Betten sowie eine Marina am Großen Zechliner See gebaut werden sollen. Rund 90 der insgesamt etwa 115 Einwohner der Gemeinde Luhme im wahlfähigen Alter haben das mit ihrer Unterschrift mittlerweile bekräftigt.

Einwohner befürchten hohe Emissionen

Sie glauben, dass dieses Projekt die Umwelt stark belastet, den Anwohnern und Gewerbetreibenden der Region aber keine Vorteile verschafft.

Zwar habe es zu DDR-Zeiten auf dem Gelände ebenfalls eine Ferienanlage gegeben, sagt Krieger. „Damals kamen aber alle zwei Wochen ein oder zwei Reisebusse vorbei.“ Jetzt hingegen würde so gut wie jeder Urlaubsreisende mit einem eigenen Auto anreisen und Ausflüge in die Umgebung unternehmen – und so für erhebliche Emissionen sorgen.

Bürgermeister will Projekt nicht aufgeben

„Für mich sind das keine stichhaltigen Argumente, für mich sind das Wertungen“, sagt Schwochow. Er ist verärgert über die grundlegende Ablehnung. Er glaubt nach wie vor, dass die Region sogar weit über Luhme hinaus von dem Projekt profitieren wird. Und er hält daran fest: „Es ist definitiv nicht gestorben.“

Er sei jetzt dabei, die von den Einwohnern geäußerten Bedenken zum Beispiel zu Wasserversorgung oder eventuellen Abwasserproblemen zu überprüfen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass er sie ausräumen kann.

Ortsvorsteher will, dass Stadtchef den Dorfwillen respektiert

Auch den großen Kritikpunkt, dass es zwar Planer, aber noch keinen konkreten Betreiber für die Anlage gibt, gehe er an. „Ich bin zuversichtlich, dass es klappt, von Anfang an auch einen Betreiber zu benennen.“ 2021 werde das aber vermutlich nicht mehr passieren.

Der Ortsvorsteher findet das unmöglich: „Herr Schwochow sollte unseren Willen respektieren.“ Er hofft, dass zumindest die Stadtvertreter es tun, wenn sie später über das Vorhaben entscheiden. Wann das passieren wird, ist noch völlig offen.

Von Celina Aniol