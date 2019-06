Erneut hat das Open-Air-FestIval „Rock am Rhin“ am Wochenende zahlreiche Musikfans nach Rheinsberg gelockt. Dabei hatten die Organisatoren kurz vor dem Auftakt noch bange Stunden: Ein Sturm hatte in der Nacht die Sicherungszäune auf dem Gelände umgestürzt und zum Teil beschädigt.