Zechlinerhütte

Fast zehn Stunden lang kämpften Feuerwehrleute aus allen Einheiten der Stadt Rheinsberg am Mittwoch gegen ein Feuer in Zechlinerhütte. Der Brand war gegen 15 Uhr auf einem Dreiseithof in der Luhmer Straße ausgebrochen. Erst nach Mitternacht konnte die letzten Feuerwehrleute abziehen.

Der erste Alarm bei der Feuerwehr ging gegen 15.12 Uhr ein, sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Mathias Herzberg. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand eine Scheune auf dem Hof bereits in hellen Flammen. Der Feuerschein war schon von Weitem zu sehen.

„Es war sofort klar, dass eine größere Schadenslage vorliegt“, sagt Einsatzleiter Bernd Wichura. Vor allem wurden dringend mehr Leute benötigt, die mit schwerem Atemschutz löschen können. Kurz nach 16 Uhr forderte die Einsatzleitung weitere Verstärkung an.

Auch mehrere Landmaschinen sind verbrannt. Quelle: Alexander Bergenroth

Das Feuer hat sich auf dem Hof schnell ausgebreitet, neben der Scheune waren auch mehrere Nachbargebäude betroffen, früherer Ställe und Werkstätten. Auch eine Einliegerwohnung wurde zerstört. Die beiden benachbarten Wohnhäuser konnten die Feuerwehrleute jedoch retten.

Der Einsatz war schwierig und gefährlich. In den brennenden Gebäuden standen mehrere Landmaschinen und es lagerten dort mehrere tausend Liter Kraftstoff und Heizöl. Mehrfach explodierten Benzinkanister mit einem hellen Feuerball.

Zeitweise löschte die Feuerwehr aus sieben C-Rohren gleichzeitig und zusätzlich mit Wasser von der Drehleiter aus. Die konnte allerdings nicht sofort aufgebaut werden. Unmittelbar vor dem Grundstock verlaufen Freileitungen. Erst als Techniker der Edis vor Ort den Strom abschalten konnten, war der Weg für den Einsatz der Drehleiter frei, sagt Herzberg.

Damit die Drehleiter eingesetzt werden konnte, musste zuerst der Strom in der Freileitung vor dem Hof abgestellt werden. Quelle: Till Eichenauer

Zum Löschen benötigte die Feuerwehr riesige Menschen an Wasser. Die pumpten die Retter aus dem nahe gelegenen Zootzenkanal und dem Zootzensee, der unmittelbar hinter dem Grundstück liegt. Vier Pumpen förderten gleichzeitig mehrere tausend Liter Wasser pro Minute und das über mehrere Stunden.

Ausdrücklich lobt Herzberg den besonnenen Einsatz der Feuerwehrleute und die gute Organisation. Insgesamt waren 66 Feuerwehrleute aus dem gesamten Gemeindegebiet von Rheinsberg im Einsatz. Verletzt wurde trotz der enormen Hitze niemand.

Gegen 22 Uhr hatten die den Brand gelöscht und rückten ab. Doch schon kurz darauf musste sie noch einmal nach Zechlinerhütte, weil das Feuer doch noch einmal aufgeflammt war.

Der Feuerschein war schon von Weitem zu sehen. Quelle: Till Eichenauer

Laut Polizei sind auf dem Hof, der auch landwirtschaftlich genutzt wird, zwei Scheunen ganz und zwei Stallanlagen teilweise abgebrannt. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 500.000 Euro.

Ermittler der Kriminalpolizei haben die zerstörten Gebäude am Donnerstag untersucht. Sie gehen davon aus, dass ein Defekt an einem Auto, das in einer der Scheunen stand, den Brand ausgelöst hat.

Durch das Feuer wurden Kraftstoff- und Heizöltanks zerstört. Hunderte Leiter sind in die Erde gesickert. Das Rheinsberger Ordnungsamt veranlasst, dass große Mengen des Erdreichs ausgebaggert werden, damit Öl und Benzin nicht ins Grundwasser gelangen.

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Straße zwischen Luhme und Zechlinerhütte am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt.

Von Reyk Grunow und Till Eichenauer