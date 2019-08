Feuerwehrbau in Flecken Zechlin gerettet

Land stimmt Fristverlängerung zu - Feuerwehrbau in Flecken Zechlin gerettet Zuletzt lagen die Nerven blank bei dem Wackel-Projekt Feuerwehrhausbau in Flecken Zechlin. Nun hat das Land der Stadt Rheinsberg doch noch erlaubt, länger zu bauen. Bis 2020 hat sie nun dafür Zeit.

Menschen in der Region haben gegen den Baustopp am Flecken Zechliner Feuerwehrhaus in den vergangenen Monaten protestiert. Jetzt gibt es grünes Licht vom Land für das Projekt. Quelle: rbb