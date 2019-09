Feuerwehr-Neubau: Arbeiten starten jetzt

Flecken Zechlin

An welchem Tag genau die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Flecken Zechlin starten werden, das kann Daniel Hauke nicht sagen. „Es kann aber gut sein, dass der erste Bagger schon in dieser Woche anrollt“, kündigt der Rheinsberger Bauamtsleiter an.

Schließlich habe die Stadt mittlerweile Bietergespräche mit den Firmen geführt und Verträge mit ihnen geschlossen. Und auch die Bauanlaufberatung mit den Unternehmen, die auf der Baustelle des 1,3 Millionen-Euro-Projekts mitmischen, findet in dieser Woche statt. Der erste offizielle Spatenstich dann in der kommenden, ergänzt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Fast zu Fall gebracht

Dass die Stadt bei dem Vorhaben auf die Tube zu drücken scheint, liegt an den neuen Bedingungen des Fördergeld-Gebers – noch mehr wohl aber an der Vorgeschichte. Denn die Zeitschiene hätte den geplanten Neubau im Sommer fast zu Fall gebracht.

Das Land, das bei dem Projekt 555 000 Euro dazuschießt, verlangte ursprünglich, dass die Wache bis Ende 2019 fertig ist. Im Juni erkannte die Stadt, dass sie das nicht schafft. Sie legte das Projekt auf Eis und bat das Land um Aufschub. Erst Ende August kam die Nachricht aus Potsdam, dass Rheinsberg nun bis Ende 2020 Zeit hat, das Haus hochzuziehen (die MAZ berichtete).

Von Celina Aniol