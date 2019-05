Rheinsberg Flecken Zechlin - Kosten für Feuerwehrhaus steigen Firmen wollen für den Bau des Feuerwehrhauses in Flecken Zechlin mehr Geld haben, als eingeplant war. Das Rheinsberger Rathaus prüft nun, wie die Stadt das Problem anpackt. Durch die Preissteigerung könnte auch der Zeitplan ins Schlingern geraten.

Die Pläne für das neue Feuerwehrhaus, das in Flecken Zechlin an der Kirchhofsbreite in Richtung Wittstock entstehen soll. Quelle: Fabian Lamster