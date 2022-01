Rheinsberg

Mehr als 70 Menschen, die meisten aus Flecken Zechlin und Umgebung, drängen sich an diesem Montagabend in der Turnhalle der Rheinsberger Heinrich-Rau-Schule. Mehr ist in der Coronazeit nicht möglich: Die anderen, die ebenfalls in der Stadtverordnetenversammlung über die in dem Dorf geplante Flüchtlingsunterkunft mitdiskutieren wollen, und es sind viele, müssen wegen der Abstandsregeln draußen bleiben. Drin ist die Stimmung gereizt.

150 Geflüchtete, die der Landkreis in dem 800-Menschen-Ort unterbringen will, das seien viel zu viele, schimpfen einige. „Die Relation ist nicht akzeptabel“, sagt eine Frau „Ich bin nicht rechtsradikal – aber das geht nicht.“ Viele Zuhörer klatschen.

Flecken Zechliner Ortschef gegen Flüchtlingsunterkunft

Auch, dass die Menschen ausgerechnet nach Flecken Zechlin kommen sollen, sei falsch, sagen die Bewohner. Denn in dem Dorf gebe es zwar einen Supermarkt und eine Schule, aber kaum Freizeit- oder Arbeitsangebote und eine eher schlechte Busanbindung. Dass der Kreis die Geflüchteten dennoch ausgerechnet dorthin bringen will, das sei „verantwortungslos“, meint Horst-Rainer Maranke. Und die Dorfgemeinschaft könne das kaum stemmen.

„Wir sind nicht gegen die Integration von Flüchtlingen, Flecken Zechlin ist nur kein geeigneter Standort“, ergänzt der Ortsvorsteher. Erneuter Beifall. Nur wenige wie der Rheinsberger Jugendarbeiter Mario Stärck oder der Pfarrer Christoph Römhild, warnen vor einer aufgeheizten Stimmung. Sie werben dafür, dass die Menschen sich überlegen sollten, wie man den Hilfesuchenden die Hand reichen kann.

Flecken Zechlins Ortsvorsteher Horst-Rainer Maranke kritisiert in der Stadtverordnetenversammlung den Landkreis. Quelle: Celina Aniol

Darauf einigen sich am Ende auch die Stadtvertreter. Sie fordern zwar fraktionsübergreifend und einstimmig den Kreis auf, in dem ehemaligen und nun leerstehenden Hotel „Seeblick“ in Flecken Zechlin doch kein Flüchtlingsheim zu errichten. Sie bieten der Behörde aber noch einmal die kommunalen Wohnungen in Rheinsberg an, die eine dezentrale Unterbringung in einer größeren Stadt ermöglichen.

Die Flecken Zechliner kritisieren in der Sitzung aber nicht nur die Pläne der Kreisverwaltung, sondern auch die Art, wie diese kommuniziert wurden. Sie habe sich sehr über die „Überrumpelungstaktik“ des Landkreises gewundert, sagt eine Frau.

Sie könne sich nicht vorstellen, dass das „undemokratische Verhalten“ des Landkreises, der ohne vorherige Einbindung der Menschen und Politiker vor Ort entschieden hat, das frühere Hotel als Flüchtlingsunterbringung zu nutzen, legal ist. Das sei ein Unding, ein Eklat, schimpft ein Mann. Er werde jetzt „aktiv“, um die neue Nutzung zu verhindern, droht ein anderer.

Rheinsberg will Flüchtlingsunterkunft mit B-Plan verhindern

Genau das hat auch die Stadt vor. Sie will einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet am Weinbergsring aufstellen, wo das vom Kreis für zehn Jahre angemietete Hotelgebäude liegt. Und diesen Bereich auch sofort für zwei Jahre mit einer Veränderungssperre belegen, kündigt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow an. Dazu soll es bereits in der nächsten Woche eine Sondersitzung geben.

Dank der Sperre dürfte das Bauamt des Kreises eine Nutzungsänderung für das Ex-Hotelgebäude nicht genehmigen, so Schwochow. Das wäre aber notwendig, um das derzeit baufällige Objekt in eine Flüchtlingsunterkunft zu verwandeln.

Linken-Fraktionschef Freke Over hält das für baurechtlich problematisch: „Das wird uns um die Ohren fliegen“. Schwochow sieht den Kniff aber als ein sicheres und legitimes Instrument, das von vielen Gemeinden genutzt wird. „Der Landkreis wird sich dagegen mit Händen und Füßen wehren, aber wir gehen davon aus, dass das rechtlich zulässig ist.“

Von Celina Aniol