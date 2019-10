Literarisches Fontane-Wochenende in Köpernitz

Köpernitz

Zu einem gemeinsamen literarischen Wochenende anlässlich des 200. Geburtstag Theodor Fontanes hatten in den Tagen von Donnerstag bis Sonntag der Förderverein Kultur Gutshaus Köpernitz und die Initiative Zernikow eingeladen. Zum ersten Mal seit Bestehen beider Vereine war man übereingekommen, über die Kreisgrenzen von Ostprignitz Ruppin und Oberhavel hinaus eine Verbindung auf der Grundlage des Fontane Romans „Der Stechlin“ 1898/99 herzustellen.

Wie Bernd Donner vom Köpernitzer Verein erläuterte, war der Ausgangspunkt dieser Kooperation eine Lesung des Romans im Gartensaal des Gutes Zernikow durch den Berliner Schauspieler und studierten Musik- und Theaterwissenschaftler Paul Sonderegger, welcher in absoluter Intensität und Präsenz die Zeit Fontanes am Stechlin und letztlich die Geschichte um Dubslav von Stechlin Revue passieren ließ.

Bernd Donner (2.v.l.) erläutert Fontanes Notizen. Quelle: Peter Lenz

In seinem Roman wird Köpernitz als Ort vor allem in Verbindung mit der Gräfin Caroline Amalie La Roche-Aymon genannt. Während es in Zernikow vor allem um den Roman selbst ging , konnten die Besucher in Köpernitz Einblick nehmen in die Arbeit von verschiedenen Künstlern des Auwald-Malzirkels unter der Leitung von Klaus Peter Bensch sowie des Malzirkels aus dem Haus der Begegnung Rheinsberg mit Wolfgang Volkmann an der Spitze zum Thema „ Fontanes Frauen“.

In mehreren Ausstellungen präsentierten Bernd Donner und die Mitglieder des Fördervereins manch amüsantes und wissenswertes rund um die Wanderungen Fontanes durch die Mark Brandenburg und natürlich auch über die Geschichte des Guthauses und seiner ehemaligen Bewohner.

Fontane und Prinzessin Goldhaar trafen sich nie

Dabei nahm Bernd Donner gern auch Bezug zur ehemaligen Gutsherrin La Roche Aymon, die von Fontane liebevoll Prinzessin Goldhaar genannt wurde, die er aber nie persönlich kennenlernen durfte.

In täglich mehr als drei Führungen durch die Räume des Gutshauses und den nahegelegenen Friedhof konnte der Besucher eintauchen in eine Zeit der Intrigen und Skandale des 19. Jahrhunderts und insbesondere in die Zeit der skandalumwitterten Gräfin und Ehefrau des aus Frankreich geflohenen Antoine Charles de La Roche-Aymon.

Als Adjutant von Prinz Heinrich von Preußen, dem Bruder Friedrichs II., bekam der Graf das Gut Köpernitz geschenkt. In unterhaltsamer Weise gelang es Bernd Donner immer wieder, die Besucher mit seinen Erzählungen zu faszinieren und in seinem Bann zu ziehen.

So auch die Kerstin Schenk und Heino Rutkowski aus Ludwigsfelde. Beide hatten durch einen Zeitungsartikel vom Gut Köpernitz Kenntnis erhalten und nicht lange gezögert, um dieses Kleinod persönlich kennenzulernen. Als Besucher einer Ferienanlage am Stechlinsee und ihrer Begeisterung für Literatur und Fontane wegen lag es auf der Hand dort spontan vorbeizuschauen.

Heino Rutkowski, Kerstin Schenk und Bernd Donner (v.l.). Quelle: Peter Lenz

Insbesondere die Rückseiten der Bilder im Fontanesalon des Hauses waren für Kerstin Schenk und Heino Rutkowski von besonderer Bedeutung. Eine Leidenschaft, welche beide Urlauber offensichtlich mit Fontane teilen.

Im Jahre 1873, so erklärt der Köpernitzer Vereinschef Bernd Donner, kam laut Überlieferung Fontane nach Köpernitz und äußerte sich bewundernd über die umfangreiche Gemäldesammlung, auf deren Rückseiten die jeweils abgebildete Person beschrieben war.

Fontane selbst soll die Bilder in einem passenden Moment umgedreht sowie abgeschrieben und später verwendet haben. Den mehr als 120 Gästen welche bis zum Samstag das Gutshaus besuchten, schienen gerade auch diese kleinen Episoden gut gefallen zu haben.

Vandalismus auf dem Waldfriedhof

Wer es lieber direkt vor Ort erleben wollte, den begleiteten Mitglieder des Vereins auf einen Spaziergang zum historischen Waldfriedhof, der wie Bernd Donner traurig erwähnte, immer wieder Opfer von Vandalismus wurde.

Für Besucher die mehr an der Geschichte des Ortes interessiert waren gab es eine Ausstellung zum 250 Geburtstag Alexander von Humboldts und seinen wissenschaftlichen Arbeiten zur Torferschließung in Köpernitz. Für Kaffee und Kuchen sorgten die Vereinsfrauen.

Wissenswertes zu Humboldt. Quelle: Peter Lenz

Von Peter Lenz