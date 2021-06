Maik Misch gestaltet seinen Bauerngarten in Linow bei Rheinsberg nach ökologischen und naturnahen Gesichtspunkten. In seinem Traumreich – ein Mix aus Nutz- und Ziergarten – erntet er Gemüse und Obst, genießt den Sonnenuntergang und erfreut sich an den Insekten auf der Wildblumenwiese.