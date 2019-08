Rheinsberg

Mit weichen Bleistiftlinien hat Theodor Fontane den Lehniner Altar im Brandenburger Dom, die Prinzenpforte an der Neuruppiner Wallanlage und den Kornspeicher in Gentzrode festgehalten. Nicht immer sind die perspektivischen Darstellungen ganz naturgetreu – den Wohnturm des Kornspeichers hat er etwas mehr in d...