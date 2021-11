In Rheinsberg findet auch in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Dafür ernten die Organisatoren viel Kritik, zumal es kürzlich den Töpfermarkt in der Stadt mit zig Tausend Besuchern gab. Die Veranstalter erklären, warum sie trotzdem auf das mehrtägige Adventsfest verzichten wollen.