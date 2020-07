Glienicke

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Glienicke und Zühlen schwer verletzt worden. Aus unbekannter Ursache kam der Mann gegen 19.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Erdwall, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 2500 Euro.

Die Kreisstraße war vorübergehend gesperrt.

Von MAZ