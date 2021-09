Rheinsberg

Die Rheinsberger Kleiderkammer bleibt auch im September geöffnet. Das teilte auf MAZ-Anfrage Hans-Georg Rieger mit, der diese ehrenamtlich mitbetreut. „Das ist eine gute Nachricht“, so der Stadtverordnete der Fraktion BVB/Freie Wähler.

Denn eigentlich hätte die Einrichtung schließen müssen, nachdem sich das Deutsche Rote Kreuz bereits Ende August als Träger aus Rheinsberg zurückziehen wollte. Die soziale Organisation hat der Hilfsstation jedoch auf Bitten Riegers eine Gnadenfrist eingeräumt, als zwischenzeitlich klar wurde, dass für sie noch kein Nachfolger in Sicht ist. Das DRK bleibe noch bis Ende September Träger. Wie es danach weitergeht, das sei allerdings noch völlig offen, so der Stadtvertreter.

Rheinsberger Kleiderkammer braucht eine Versicherung

Zwar wird für den weiteren Betrieb des Hauses ein Träger nicht unbedingt benötigt. Dafür aber auf jeden Fall eine Versicherung, die das Rote Kreuz bisher übernommen hat.

Zwischendurch gab es Hoffnung für das Bedürftigenzentrum in der Schloßstraße: Die Stadt Rheinsberg hat überlegt, ob sie die Versicherung übernehmen kann. Zum Teil sei das auch bereits passiert, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow, der ebenfalls zu BVB/Freie Wähler gehört. So habe die Kommune die in der Kleiderkammer tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiter unter ihre Fittiche genommen.

Allerdings könne die Stadt nicht so einfach das Gebäude oder die Besucher der Einrichtung mitversichern, stellt der Verwaltungschef klar. „Ich kann kein fremdes Grundstück versichern“, erklärt Frank-Rudi Schwochow.

Sicherheit für den Unfall-Fall in Rheinsberger Kleiderkammer

Das kann Hans-Georg Rieger, dessen Familie die Räume für die Kammer mietfrei zur Verfügung stellt, nicht verstehen. Er klingt auch etwas enttäuscht darüber, dass das Rheinsberger Rathaus kein Gespräch zu dem Thema mit ihm gesucht hat. Schließlich könnte er als Rechtsanwalt vielleicht doch ein Schlupfloch im kommunalen Versicherungssystem finden, sodass auch zumindest die Hilfesuchenden in den Räumen der Kleiderkammer hätten mitversichert werden können.

Das ist aus Sicht Riegers die Mindestbedingung für die Fortführung der Kleiderkammer. „Wenn da jemand stürzt, dann muss auch jemand für eventuelle Folgen haften.“

Von Celina Aniol