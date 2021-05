Rheinsberg

„Ein merkwürdiges Gefühl, ein verbotener Schriftsteller zu sein“, schrieb Erich Kästner, nachdem er selbst mit dabei war, als die Nazis am 10. Mai 1933 seine Bücher – und die vieler anderer – verbrannten.

Rund 80 Rheinsberger lasen und hörten zu

Rheinsbergs Pfarrer Christoph Römhild liest vor, was der kritische und in den Augen der Nazis missliebige Autor über das Ereignis berichtete – Kästner lieferte einen Augenzeugenbericht über die zerstörerische Wut, die ihr Ziel jedoch verfehlte, die Autoren vergessen zu machen. Noch heute werden Kästner, Tucholsky, Ringelnatz gelesen.

Pfarrer Christoph Römhild Quelle: Regine Buddeke

Im Angedenken an die Bücherverbrennung hat die Rheinsberger Friedensrunde auch in diesem Jahr wieder eine Lesung wider das Vergessen initiiert. Moderiert wird diese zweite Auflage von Gudrun Kurzke. Sie stellt die 15 Vorleser vor, die in der fast zweistündigen Veranstaltung auf dem Rheinsberger Kirchplatz zwar coronabedingt auf Abstand und mit Maske sitzen – mental aber eng beieinander sind.

Organisator der Lesung ist die Rheinsberger Friedensrunde

Tucholsky ist auch in diesem Jahr der Renner. Obwohl der scharfzüngige Autor, dessen Namen das Rheinsberger Literaturmuseum trägt, bei weitem nicht der einzige ist, dessen Bücher am 10. Mai 1933 von den Nazis verbrannt wurden – unter so markigen „Feuersprüchen“ wie „Gegen Dekadenz und moralischen Verfall“, „für Zucht und Sitte“ oder „gegen Frechheit und Anmaßung“ – letzteres etwa galt Tucholsky und Carl von Ossietzky.

Auch in diesem Jahr wurde - mit Abstand - auf dem Kirchplatz gelesen. Quelle: Regine Buddeke

Klar jedoch: In Rheinsberg hat Tucholsky Heimvorteil. Viele der Vorleser haben einen seiner Texte zum Vorlesen mitgebracht – etwa Katharina Schaare vom Tucholsky-Literaturmuseum: Sie liest „Das dritte Reich“ – ein Gedicht voller ironischer Nadelstiche und Worte wie Skalpelle:

Im Andenken an die Bücherverbrennung gern gelesen: Tucholsky

„Das dritte Reich? Bitte sehr! Bitte gleich! Wir dürfen nicht mehr massisch sein – wir müssen durchaus rassisch sein – und freideutsch, jungdeutsch, heimatwolkig und bündisch, völkisch, volkisch, volkig ... und überhaupt. Wers glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, ist ein ganz verkommener Paz- und Bolschewist.“

Wiebke Papenbrock, Bundestagskandidatin der SPD, las Kästner. Quelle: Regine Buddeke

Die Friedensrunde will mit der Lesung ein Zeichen setzen – und Gesicht zeigen – quer durch die Parteienlandschaft. So liest etwa die SPD-Bundestagskandidatin Wiebke Papenbrock. Auch Kirsten Tackmann, Bundestagsabgeordnete der Linken, ist wieder mit dabei. Die politische Kabarettistin Jane Zahn, die gemeinsam mit Katja Schmidt federführend bei der Organisation der Veranstaltung war, intoniert „Großer Vogel“ von Joachim Ringelnatz.

Kirsten Tackmann, Bundestagsabgeordnete der Linken, las einen Text von Heinrich Kurtzig. Quelle: Regine Buddeke

Auch aus Berlin sind zwei Vorleser angereist: Der Rundfunksprecher Viktor Pavel und seine Gefährtin Katharina Goebel vom Dokumentartheater Berlin. Pavel eröffnet seinen Vortrag mit den Worten, er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen – und froh und dankbar, hier eine Heimat gefunden zu haben.

Rundfunksprecher Viktor Pavel war aus Berlin angereist. Quelle: Regine Buddeke

„Es sind viele berührende Texte gelesen worden“, sagt Gudrun Kurzke am Ende, nachdem Jürgen Neumann, Mitbegründer der Friedensrunde, Ringelnatz gelesen hat. Immerhin sei das Ziel der Bücherverbrenner von einst – darunter auch Studenten, Professoren und Bibliothekare – nicht erreicht worden – die einst verbotenen Autoren sind präsent wie eh und je. Und oftmals erschreckend aktuell.

Von Regine Buddeke