Märchen funktionieren auch gesungen. Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ ist Dank vieler Kinderlieder auch ein schöner Einstieg für Kinder in die Welt der Oper. Am Samstag hatte Georg Quanders Inszenierung in Rheinsberg Premiere – mit jungen Sängern und vor jungem Publikum.