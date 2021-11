Rheinsberg

Was für ein Kraftakt: Immerhin ist Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ nicht nur ein einfaches Gedicht. Es aufzuführen dauert mehr als zwei Stunden.

Der Rheinsberger Komponist und Instrumentenerfinder Hans-Karsten Raecke hat das Werk Heines selbst vertont und seinem klangpräparierten Flügel quasi auf den Leib geschrieben. Und er führt es auch auf: als One-Man-Show. Respekt – Hans-Karsten Raecke ist mit seinen 80 schließlich kein Jüngling mehr.

Viel Pathos, viel Inbrunst: Hans-Karsten Raecke. Quelle: Thomas Lox

Er zitiert und deklamiert. Er singt, klagt, witzelt, dröhnt, flüstert und krächzt in verschiedensten Zungen, sogar im Hamburger Platt – so wie es die Personen und Stimmungen der Caputs – Kapitel – verlangen. Er wedelt mit der schwarz-rot-goldenen Klobürste und kalibriert immer wieder den Klang seines Flügels mit Steinen, Nägeln, Schneebesen und mehr.

Ganz besondere Version von Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“

Die Materialien, verrät er am Ende, sitzen nicht einfach so darin, alles sei planvoll und abgestimmt. „Sie haben ja die Harmonik gehört“, erklärt er. Sein Credo: Heine kann man nicht seriell oder in Zwölftonmusik vertonen – die Klänge müssen schon zu Heines Zeit passen.

Und so wird das Klavier mal zu trappelnden Hufen, mal zur ächzenden Kutsche, mal zu Gewittergrollen, zum Knirschen des Kyffhäusers oder zum Wasser der Elbe. Spannend, was aus dem Instrument an Klängen herauskommt.

Nur ein halbes Dutzend Gäste lauschen am Samstag in der Rheinsberger Musikbrennerei der fulminanten Vorstellung – und sind überwältigt. So hat man Heine noch nie gehört. Viele Künstler haben sich der scharfzüngigen und gleichzeitig liebevollen Verse Heines angenommen, in denen er über sein Heimatland schreibt, während er 1843 aus seinem Pariser Exil eine Reise nach Hamburg unternahm.

Die Klanghölzer als Krone – Raecke in Rage. Quelle: Thomas Lox

Aber so, wie Hans-Karsten Raecke das Versepos auf die Bühne bringt, ist es einzigartig. Die letzten beiden Caputs muss er weglassen – da macht dann die Stimme schlapp. Dennoch: Respekt für diesen grandiosen Abend.

Von Regine Buddeke