Als Solo-Selbstständige hat Heike Reinhold vor 30 Jahren ihre Hauskrankenpflege gegründet. Heute arbeiten dort und in ihrem zweiten Pflegebetrieb in Rheinsberg über 40 Menschen, die sich um über 100 Hilfsbedürftige sorgen. Trotz aller Neuerungen hält das Familienunternehmen an altbewährten Devisen fest.