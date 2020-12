Rheinsberg

Grundschüler und deren Eltern müssen sich schon jetzt Gedanken machen, wie es ab der 7. Klasse weitergehen soll. Doch coronabedingt finden derzeit Tage der offenen Tür nicht statt. Die MAZ stellt deshalb die weiterführenden Schulen der Region vor. Heute: die Heinrich-Rau-Oberschule in Rheinsberg.

Die Heinrich-Rau-Oberschule am Rheinsberger Bildungscampus besteche vor allem durch gut überschaubare Strukturen, meint Schulleiter Ulf-Rainer Polzin. Nur knapp 150 Schüler lernen in diesem Bereich des Schulzentrums. Unterrichtet werden sie von 24 Lehrern.

Anzeige

Kleine, leistungsorientierte Lerngruppen

Die Klassen seien klein. Nur 20 bis 22 Jugendliche lernen im Schnitt in einem Verbund. Manchmal seien es auch lediglich 19. Die späteren Lerngruppen fallen sogar noch kleiner aus. Denn die zwei Klassen jedes Jahrgangs werden ab der zweiten Hälfte der Klassenstufe sieben geteilt.

In Mathe und Englisch, später auch in Deutsch, Physik oder Chemie, werden die Schüler in Gruppen unterrichtet, die sich nach ihren Leistungserfolgen richten. Bei den Wahlpflichtangeboten, zu denen zum Beispiel Französisch als zweite Fremdsprache gehört, fallen die Gruppenstärken sogar noch kleiner aus.

Schule legt Wert auf Zusammenarbeit mit Eltern

Für die Schüler zahle sich das aus: Denn so werden sie individuell gefördert. Und kaum jemand fällt bei diesen Größenordnungen unter dem Radar durch.

„Wir legen aber sowieso viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern“, sagt Polzin. Die Klassenleiter seien mit ihnen ständig im Kontakt.

Es gibt in regelmäßigen Abständen Zensurenkarten: Über die erfahren die Erziehungsberechtigten, wie es um den Wissensstand der Pennäler steht. Im Fall der Fälle bekommen sie es aber noch schneller mit: „Wenn’s brenzlig wird, dann ruft der Klassenleiter gleich zu Hause an.“

Das Computerkabinett an der Heinrich-Rau-Schule in Rheinsberg. Quelle: Henry Mundt

Die Ganztagsschule, an der die Hausaufgaben gleich vor Ort erledigt werden können, bietet aber auch am Nachmittag eine ganze Bandbreite an Betätigungsmöglichkeiten. Ob Fußball, Chor, Theater oder Hauswirtschaft: Für jeden gibt es das passende Angebot.

Der musikalisch-künstlerische Bereich ist einer der Schwerpunkte an der Schule. Für diejenigen, die ein Instrument lernen wollen, stehen im Musikprobenraum Gitarre, Schlagzeug, Klavier & Co. bereit.

Vorzeigeprojekt Schülermusical

Die Schüler können außerdem an einem Vorzeigeprojekt teilnehmen: der jährlichen Erarbeitung eines professionellen Schülermusicals, das im Rheinsberger Schlosstheater zur Aufführung kommt. Da sie sich dabei aber auch hinter den Kulissen um alles selbst kümmern, zählt die Schule die Vorbereitungen fürs Musical auch als ein Teil der Berufsorientierung, die den zweiten Schwerpunkt der Schule bildet.

In diesem Bereich hat die Einrichtung aber noch mehr zu bieten. Sie hat eine Berufsberaterin, bereitet auf Vorstellungsgespräche vor und bietet jährlich eine Ausbildungsbörse in ihren Räumen an. Etwa zwei Dutzend Betriebe stellen sich dort bei jedem Treffen seit 2007 vor. „Das kommt bei unseren Schülern und Eltern gut an“, stellt der Schulleiter fest.

Das jährliche Musical, das von den Schülern bis ins letzte Details vorbereitet und im Schlosstheater aufgeführt wird, ist einer der Höhepunkte im Rheinsberger Schulleben. Quelle: Frauke Herweg

Ob die Ausbildungsbörse Anfang nächsten Jahres stattfinden wird, das sei aber noch offen. Denn das hängt von der Corona-Lage ab. Die Versammlung für Eltern von Sechstklässlern, die normalerweise im Dezember stattfindet, musste schon wegen der Pandemie ausfallen.

Informieren können sie sich dennoch. Zum einen jetzt schon über eine Präsentation auf der Schulhomepage, die auf die Besonderheiten der Rauschule eingeht. Zum anderen ab Januar über einen virtuellen Rundgang, den ein Lehrer vorbereitet und der ebenfalls auf der Internetseite zu finden sein wird.

Rauschule hat eine eigene Webcloud

Im Distanzunterricht arbeitet das Bildungszentrum derzeit mit einer eigenen Webcloud, über die die Lehrer ihre Schüler mit Aufgaben versorgen. Die habe sich bereits in der ersten Corona-Fernunterrichtszeit bewährt, erzählt Ulf-Rainer Polzin, bevor er den letzten Trumpf seiner Einrichtung präsentiert, die auch auf den Besuch der gymnasialen Oberstufe vorbereitet: die Nähe der Schule für alle, die aus Rheinsberg oder Lindow kommen.

Wenn die Jugendlichen eine Schule in Neuruppin statt in Rheinsberg besuchen, dann würden sie unnötig Lebenszeit vergeuden und müssten auf Freizeit verzichten. Denn sie verbringen durch die lange Anfahrt über die vier Jahre gesehen rund 61 Tage im Bus, sagt Ulf-Rainer Polzin. „Das ist ein wichtiges Argument für uns.“

Weitere Informationen über die Schule gibt es im Internet unter: www.bildungscampus-rheinsberg.de.

Lesen Sie auch diese Schulporträts:

Evangelische Schule in Neuruppin: Alles aus einer Hand

Schinkelgymnasium in Neuruppin: Abitur und Chorgesang

Von Celina Aniol