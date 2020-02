Besonder Daten lassen Brautpaare in Rheinsberg kalt

Rheinsberg

Den großen Ansturm gibt es nicht. Die potenziellen Hochzeitskandidaten lockt das Jahr 2020 wegen der Zahlenkombination nicht hinterm Ofen hervor. „Es sind bislang nicht mehr Eheschließungen angemeldet als sonst“, sagt Andrea Baudis, die Standesbeamtin von Rheinsberg.

Quelle: Stefan Blumberg

Dabei hat das Jahr solch einmalige Daten wie den 02.02.2020 und 20.02.2020 zu bieten. Aber der 2. Februar war ein Sonntag. „Sonn- und feiertags trauen wir nicht, ansonsten montags bis samstags“, so die Standesbeamtin.

Für den 2. Oktober liegt eine Vormerkung vor. Den Valentinstag nahm kein Pärchen zum Anlass, den Bund der Ehe einzugehen. Auch der 20.02.2020 animierte keine Heerscharen, Hochzeit zu feiern. „Lediglich eine Eheschließung hatten wir“, sagt Andrea Baudis. Für Freitag, 29. Februar 2020, liegt ebenfalls eine Anmeldung vor.

Besondere Hochzeitstermine in diesem Jahr 21.01.2020 (Dienstag) Weltkuscheltag 02.02.2020 (Sonntag) beliebt wegen Zahlenkombination 08.02.2020 (Samstag) Tag des Heiratsantrags 12.02.2020 (Mittwoch) Tag der Umarmung 14.02.2020 (Freitag) Valentinstag 20.02.2020 (Donnerstag) beliebt wegen Zahlenkombination 29.02.2020 (Samstag) Schalttag (Achtung, Hochzeitstag nur alle 4 Jahre …) 20.03.2020 (Freitag) Weltglückstag 03.05.2020 (Sonntag) Weltlachtag 21.05.2020 (Donnerstag) Christi Himmelfahrt/Vatertag ( Feiertag) 20.06.2020 (Freitag) Sommersonnenwende – längster Tag und kürzeste Nacht des Jahres 06.07.2020 (Montag) Tag des Kusses 02.10.2020 (Freitag) Tag des Lächelns 31.12.2020 (Donnerstag) Silvester

„Nun muss man aber sagen, dass der Januar und der Februar die Monate sind, in denen wegen des Wetters traditionell wenig geheiratet wird. Ab April/Mai geht es richtig los, bis in den Herbst hinein“, weiß Andrea Baudis aus Erfahrung. Sie ist seit 1994 als Standesbeamtin in Rheinsberg tätig.

Am liebsten sonnabends

Besonders gern genommen als Hochzeitstag ist der Sonnabend. Es gibt Tage, an denen traue ich vier Brautpaare. Ich hatte schon mal fünf oder sechs. Mehr geht auf keinen Fall“, sagt sie. Der 20.06.2020 ist mit vier Eheschließungen vollgepackt. Die nimmt Andrea Baudis im Stundentakt allein vor, für eine braucht sie etwa eine halbe Stunde, dann muss sie nächste vorbereiten. Ihre Kollegin springt ein, wenn sie selbst nicht da ist.

drei LocationsTrauzimmer in der Verwaltung: braunes Mobiliarschwimmende Trauung: beide SchiffeAmtsstube: Kerzenhalter mit drei Kerzenplus Hochzeitsführer (Broschüre vom Bildschirm) Quelle: Stefan Blumberg

Geheiratet wird ganz unterschiedlich. Die einen wünschen einen ganz kleinen Rahmen, wenn es zum Beispiel die zweite Ehe ist. Andere kommen mit der ganzen Familie und mögen es eher klassisch. „Diejenigen, die eigentlich nur den formellen Akt absolvieren möchten, versuche ich dazu zu bewegen, dass es doch ein wenig festlich sein darf. Mit Musik zum Beispiel. Meistens klappt das auch“, so Andrea Baudis schmunzelnd. „Das ist für solch einen Anlass doch viel schöner. Man muss ja nicht so nebenbei heiraten.“

In Rheinsberg geben sich im Jahr durchschnittlich 80 Brautpaare das Ja-Wort; im Vergleich zu den 90er-Jahren ist das viel (1992 – 45; 1993 – 43; 1994 – 69). „Sie kommen aus ganz Deutschland“, so Andrea Baudis. Aus der Region um Rheinsberg sowieso, aus Berlin und Rand-Berlin auch.

Viele Berliner weichen nach Rheinsberg aus

Die Standesbeamtin – sie und ihre Kollegin nehmen unter anderem auch die Eintragungen ins Geburtenregister, die Ausstellung der Sterbeurkunden und die Registrierung der Todesfälle vor – weiß, dass die Berliner auch deshalb nach Rheinsberg kommen, weil es in der Hauptstadt schwierig ist, Wunsch-Hochzeitstermine zu bekommen. Aber auch Münchener, Hamburger, Sachsen oder Sachsen-Anhaltiner haben sich in Rheinsberg trauen lassen.

Die Anziehungskraft liegt offensichtlich in der Historie begründet, die Rheinsberg zu bieten hat. Einerseits dank Kurt Tucholskys Buch „ Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte“, in dem die unverheirateten Berliner Claire und Wolfgang ein Wochenende in Rheinsberg verbringen – und das in unmittelbarer Nähe des Schlosses Rheinsberg, das König Friedrich Wilhelm I. kaufte und das er später seinem Sohn, dem späteren König Friedrich II. schenkte. Der Kronprinz lebte vier Jahre in dem Schloss.

Schwimmende Trauung: beide Schiffe stehen dafür zur Verfügung. Quelle: Stefan Blumberg

Im Schloss selbst finden keine Trauungen statt, dafür in drei anderen Orten in unmittelbarer Nähe: im Trauzimmer der Verwaltung, auf dem schwimmenden Standesamt (Panoramaschiff auf dem Griene­rick­see) sowie in der historischen „Amtsstube“ im Kavaliershaus der Schlossanlage. Im Mai soll der Umzug des Standesamtes inklusive Trauzimmer in das dann sanierte Gebäude schräg gegenüber der jetzigen Amtsverwaltung über die Bühne gehen. Das sei dann auch behindertengerecht und komfortabler.

Von Stefan Blumberg