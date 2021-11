Flecken Zechlin

Dass es in Flecken Zechlin keinen Bankautomaten mehr gibt, betrachten viele als eine Misere, sagt Ortschef Hans-Rainer Maranke. Eine allerdings mit einem offenen Ausgang.

Eine konkrete Lösung gibt es allem Anschein nach zwar noch nicht. Aus Sicht von Frank-Rudi Schwochow sieht es aber für den Geldautomaten in Flecken Zechlin nun doch besser als gedacht aus. Das sagt der Rheinsberger Bürgermeister auf MAZ-Anfrage nach einem Gespräch mit der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin in dieser Woche.

Protest gegen Abbau des Geldautomaten in Flecken Zechlin

Die Bank hatte im Oktober überraschend und kurzfristig den Betrieb der Geldautomaten und ihre Selbstbedienungsfiliale in dem Dorf nördlich von Rheinsberg aufgegeben. Als Grund nannte die Sparkasse wirtschaftliche Argumente. Das Aufrechterhalten der Dienstleistung würde sich bei nur wenigen Geldabhebungen in dem Ort nicht lohnen. Das seit Jahren dort eingefahrene Minus sei auf Dauer zu hoch.

Gegen den Rückzug aus der Fläche, von dem noch zwei weitere Standorte in Breddin und Freyenstein betroffen waren, regte sich Protest: in Flecken Zechlin, in Rheinsberg, in den anderen Kommunen, aber auch im Kreistag. Dem letzten Gremium versprach der Sparkassenvorstand Markus Rück, noch einmal zumindest über die Schließung in Flecken Zechlin nachzudenken.

Sowohl die Kunden als auch die Kommune erfuhren sehr kurzfristig von der geplanten Schließung der Selbstbedienungsfiliale in Flecken Zechlin. Quelle: Henry Mundt

Er forderte die Stadt dabei aber auf, zu helfen, das Defizit zu minimieren: Sie sollte einen Raum für den Automaten zur Verfügung stellen. In Flecken Zechlin besitzt die Kommune allerdings nur drei Objekte.

Weder die Schule noch das Feuerwehrhaus oder das Gemeindebüro erschien ihr aber als geeignet. Das sehe auch die Sparkasse so, berichtet Schwochow nun. Es gebe allerdings jetzt drei weitere Immobilien, die als Automatenstandort in Frage kommen.

Welche, das will er in Absprache mit dem Kreditinstitut nicht verraten. Klar ist allerdings, dass die Stadt finanziell in die Bresche springen soll, wenn sie schon nicht mit einem Raum aushelfen kann, bestätigt der Verwaltungschef auf Nachfrage.

Sparkasse glaubt an Kooperation mit Rheinsberg

Konkrete Zusagen habe es bei dem Gespräch aber noch nicht gegeben. Vielmehr wurden „Hausaufgaben“ verteilt, die nun beide Seiten erledigen sollen. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, sei ebenfalls noch offen, so Schwochow. Er geht aber davon aus, dass noch vor dem Sommer wieder ein Geldautomat in Flecken Zechlin steht.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine gemeinsame Lösung finden werden“, sagt Sparkassenvorstand Markus Rück nach dem Gespräch mit dem Rheinsberger Bürgermeister. Seine Marschroute lautet: „Beteiligung und Kooperation – also eine gemeinsame Verantwortung von Kommune und Sparkasse“. Nur so sei der Betrieb eines defizitären Geldtautomatenstandortes wie des in Flecken Zechlin perspektivisch möglich, dessen Minus sich ansonsten auf die Girokonto-Preise aller Kunden niederschlägt. Die Kostenteilung sieht er als gerechtfertigt. Denn ein Automat steigere die Attraktivität eines Ortes. Wo dieser stehen könnte und ab wann, dazu äußerte er sich nicht.

Von Celina Aniol