Rheinsberg

Noch liegen keine endgültigen Zahlen vor. Klar ist aber: Der Rheinsberger Töpfermarkt am vergangenen Wochenende war ein Besucher-Erfolg. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow geht davon aus, dass an beiden Tagen insgesamt etwa 15.000 Gäste kamen. Die tatsächliche Besucherzahl könne sogar noch höher liegen, so Schwochow. Mit dem am Samstag erworbenen Ticket konnten Besucher auch ein zweites Mal über den Markt flanieren.

Besucher hatten erstmals Eintritt bezahlen müssen. Anders als in früheren Jahren, in denen die Zahl der Besucher lediglich geschätzt wurde, hätten genauere Zahlen erhoben werden können, so Schwochow. Der Markt stoße jetzt an Kapazitätsgrenzen: „Wir haben alle Kapazitäten frei gemacht, die möglich waren.“

Von Frauke Herweg