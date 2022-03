Die Menschen auf dem Land seien von steigenden Spritpreisen besonders betroffen, meint der Rheinsberger Bürgermeister. Ihre Sorgen hat er in einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister beschrieben. Der Stadtchef kritisiert dabei aber auch die Anhebung der Pendlerpauschale als unzureichend – und macht sich für eine andere Lösung des Problems stark.