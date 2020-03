Rheinsberg

Ein Hund sprang am Freitag um 15.40 Uhr in der Ascheberger Straße in Rheinsberg ein 14-jähriges Mädchen unvermittelt an. Der Hund biss dem Mädchen in den Oberschenkel.

Die unbekannte Hundehalterin setzte anschließend ihren Weg fort, teilte die Polizei mit. Das Mädchen wurde im Rettungswagen behandelt. Es erlitt Hautabschürfungen.

Von MAZonline