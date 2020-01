Hunderte Hundehaufen: Rheinsberger Wohnungsgesellschaft verbietet Gassigehen

Rheinsberg

Wenn sie mit dem Rasenmäher loslegten, ging der Kot haufenweise in die Luft. „Meine Mitarbeiter sahen dann aus wie Streuselkuchen“, erzählt Bernd Köhler. Und sie stanken ohne Ende. Irgendwann hatten die Landschaftsbauer die Nase voll von ihren Einsätzen auf Wiesen, die mit Hundekot übersät sind. „Sie waren stinksauer.“ Und sie weigerten sich, in bestimmten Gebieten der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge noch einmal den Rasen zu mähen.

„Ich kann sie verstehen“, sagt Köhler. Denn so gut wie jede Ansprache an die Hundebesitzer in der Stadion-Siedlung, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner liegen lassen, schlug fehl: „Da kriegten sie höchstens noch Prügel angedroht“, beschreibt der Firmenchef die Situation. Er zieht die Reißleine: Nach 16 Jahren Volleinsatz für die Rewoge lässt er nun bestimmte Wiesen links liegen.

Mit Bannern gegen Hundekot

Die Gesellschaft reagiert ebenfalls. Sie hat jetzt ein Hundeverbot auf bestimmten, besonders von dem Problem betroffenen Flächen ausgesprochen und das in der Mieterzeitschrift verkündet. Demnächst wird sie entsprechende Schilder aufstellen, kündigt Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter an. Und große Banner, auf denen er das Bewusstsein für den Gesetzesbruch wecken will.

Denn dass das Herrchen die Hinterlassenschaft seines Hundes einfach liegen lässt, sei eine Ordnungswidrigkeit. Eine, die die Wohnungsgesellschaft nun verschärft anzeigen will. Und bei der Greiner-Petter an die Zivilcourage der Nachbarn appelliert. Trotz des zuweilen scharfen Tons mancher Hundehalter.

Manche werden mitbestraft

Als der Rewoge-Chef davon erzählt, schwankt seine Stimme zwischen Wut und Verzweiflung. Denn er weiß, dass er mit der Verbannung auch Hundebesitzer trifft, die sich korrekt verhalten. „Aber ich kann so ein Verbot nicht nur für bestimmte Personenkreise aussprechen.“ Das gebe das Gesetz nicht her.

Er sieht mittlerweile keine Alternative. Denn schon seit Jahren werden die paar Übeltäter mit Hund – „es sind wirklich nicht viele“ – immer wieder angesprochen, dass es so nicht weitergeht. „Die Antworten waren alles andere als höflich.“ Und brachten nichts. Auch die Belehrungen in jeder Ausgabe der Mieterzeitschrift, die an alle Bewohner der Gebiets verteilt wird, blieben erfolglos.

Gassigang vom Sessel aus

Der Grund? Aus Sicht Greiner-Petters fehlendes Verständnis dafür, dass Kot mitgenommen werden muss, wenn Hundesteuer bezahlt wird. Und Bequemlichkeit. Diese gehe so weit, dass manche ihre Vierbeiner vom Sessel aus an der Leine ins Freie lassen. Die Hunde erledigen dann ihr Geschäft direkt vor dem Hausaufgang.

In Rheinsberg gibt es bereits einige Hundetoiletten. Quelle: Celina Aniol

Ein Mann steht am Dienstagvormittag auf einer der besagten Wiesen und raucht. Das Areal ist tatsächlich gespickt mit Hundehaufen. Sein Hund tollt umher, gräbt tiefe Löcher in die Erde. „Er pullert hier nur“, sagt der Rewoge-Mieter. Seinen Namen will er nicht nennen. Fürs große Geschäft führe er seinen Hund in den Wald, der keine 100 Meter entfernt beginnt.

Von dem Verbot habe er noch nicht gehört, sagt der Hundebesitzer. Aber er hält auch nicht viel davon. „So ein Schwachsinn. Die sollen sich lieber um die kaputt geschlagenen Flaschen auf dem Spielplatz kümmern.“ Er meint damit die Rewoge. Die Neuregelung empfindet er als Drangsalierung.

Einige Meter von den Häusern gibt es ein Waldstück. Offenbar schaffen es nicht alle Hundebesitzer, für den Gassispaziergang dorthin. Quelle: Celina Aniol

Tütenspender für Kot gefordert

Eine andere Frau, die mit ihrem angeleinten Vierbeiner über die Wiese läuft, macht sich Sorgen wegen des Verbots. „Was sollen all die alten Leute hier, die einen Hund haben, dann machen?“ Bis zum Wald, wo auch sie „immer“ mit ihrem Tier hingeht, würden diese es nicht schaffen, meint sie.

Und auch sie gehe abends oder morgens nicht hin, schränkt sie gleich ein. Die Rewoge sollte deshalb lieber Tütenspender für den Hundekot bereitstellen, anstatt die Leute zu belästigen. Dann würde es besser werden.

Hundewiese als Alternative

Tatsächlich überlegt die Wohnungsgesellschaft, auch Hundetoiletten aufzustellen. Und auf einem ihrer Grundstücke eine Hundewiese zu schaffen. Über 8000 Quadratmeter groß sei die Fläche, erzählt Greiner-Petter, der schon mit Hundesportvereinen im Kontakt wegen der Ausstattung des Areals steht.

In Rheinsberg gibt es bereits einige Hundetoiletten. Aufgestellt hat diese die Stadt. Nun überlegt auch die städtische Wohnungsgesellschaft, welche anzuschaffen. Quelle: Celina Aniol

Noch hofft der Rewoge-Chef, den Kampf gegen die hundertfach herumliegenden Kothaufen in dem oftmals als Brennpunkt gebrandmarkten Gebiet gewinnen zu können. Beschwerden habe es bei ihm auch noch keine gegeben. Vielmehr Bemerkungen der Art: „Endlich tut mal einer was“.

Schlimmer als vor einigen Jahren

Bernd Köhler ist nicht ganz so zuversichtlich, dass das Verbot etwas bringt. „Das Problem ist in letzter Zeit definitiv schlimmer geworden“, sagt der Landschaftsbauer. Und die Lage im Vergleich zu Wohngebieten in anderen Städten „katastrophal“. So werden in Rheinsberg auch die Hauseingänge zuweilen als Hundetoiletten genutzt.

„Aber das ist gar nicht meine Baustelle“, unterbricht er seine Beschreibung. Ihm gehe es nur um die Grünpflege. Und seine Mitarbeiter, deren Gesundheit er durch die umherfliegende Exkremente gefährdet sieht: „Das wird mir bestimmt jedes Gericht bestätigen.“

