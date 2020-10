Rheinsberg

Kinder, die Messer in die Schule mitbringen. Asylsuchende, die keine Arbeit haben, aber mit teuren Autos fahren. Beleidigungen, Beschädigungen, Körperverletzungen. Die Liste der angeblichen Vergehen von Migranten, die Petra Pape an diesem Abend vorbringt, ist lang. Und: Die Ortsvorsteherin von Rheinsberg ( BVB/Freie Wähler) ist nicht die einzige, die von großen Problemen mit einigen Neu-Rheinsbergern spricht. Von Ohnmacht der Einheimischen. Vom Wegzug unauffälliger Asylsuchender, die ebenfalls belästigt worden sein sollen.

Auch die SPD-Stadtverordnete Marion Grefrath, die Mitglied im Helferkreis für Geflüchtete ist, ärgert sich darüber, dass niemand straffälligen Migranten in ihrer Stadt Einhalt gebietet. „Da passiert doch nichts. Ich könnte mittlerweile verzweifeln, wenn die Leute mich darauf ansprechen.“ Der Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler erklärt gar insgesamt die Integration von Asylsuchenden in seiner Stadt für gescheitert.

Anzeige

Integrationsbeauftragte: gegen Straftäter vorgehen

Doris Lemmermeier hört aufmerksam zu. Die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg ist an diesem Montagabend in Rheinsberg sichtlich darum bemüht, Wege aus der schwierigen Lage aufzuzeigen.

Sie macht deutlich, dass sich die Menschen nicht alles gefallen lassen sollen. „Sie müssen nicht zugucken, wenn Straftaten begangen werden“, stellt sie klar. An dieser Stelle sollten Verfolgungsbehörden schnell auf den Plan. Sie verweist auch die neu gegründete Taskforce des Landes zur Abschiebung ausreisepflichtiger ausländischer Intensivstraftäter. „Da muss was passieren, weil so etwas alles für alle anderen zerstört.“

Lemmermeier gegen Assimilation

Und diese „alle anderen“ seien nun mal die meisten Migranten. Lemmermeier wirbt auch stark dafür, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. „Die Integration ist ein Prozess des Aufeinander-Zugehens, des Erarbeitens eines für alle Seiten akzeptablen Kompromisses.“ Das erfordere Arbeit. „Ich will nichts beschönigen, aber mit gemeinsamer Anstrengung lässt sich viel bewegen.“ Auch in Rheinsberg, wo es tiefe Konflikte zwischen Deutschen und Geflüchteten zu geben scheint, die im Sommer durch eine Massenschlägerei samt Großeinsatz der Polizei offenbar wurden.

Die Integrationsbeauftragte stellt aber auch klar, dass dieser Weg keine erzwungene Assimilation der Immigrierten bedeutet. „Diese Menschen und ihre Kinder müssen ihre eigene Sprache und Kultur pflegen können. Das ist wichtiger Teil ihrer Identität.“ Einer Identität, auf die auch deutsche Auswanderer bestehen, die im Ausland eigene Gemeinschaften bilden und ihre Kinder auf deutsche Schulen schicken.

Schwierige Lage der Geflüchteten

Lemmermeier verweist aber auch auf die prekäre Lage vieler Asylsuchender. „Sie sind nicht auf Rosen gebettet.“ Darauf, dass ihre Zahl in der Region, verglichen mit der deutschland- und brandenburgweit, gering ist. Aber auch darauf, dass die Stadt Hilfe bei dem Integrationsprozess benötigt.

Sie sieht dabei vor allem den Landkreis in der Pflicht, dessen fehlende Mitwirkung Schwochow an diesem Abend vielfach kritisiert. „Eine Verständigung mit dem Landrat muss her“, meint die Beauftragte.

Lob statt Konzentration auf Kritik

Der Stadtchef sei aber genauso gefragt. „Man kann sich auf Probleme konzentrieren – aber auch auf das, was gut klappt“, sagt sie. „Sie sind der Bürgermeister: Sie müssen über die reden, bei denen es gut läuft.“

Die Fraktionschefs Ulrike Liedtke ( SPD) und Freke Over (Linke) ärgern sich über die Aussage, dass die Integration in Rheinsberg gescheitert sei. „Scheitern kann nur etwas, was abgeschlossen ist“, sagt Liedtke. Das sei aber nicht der Fall. „Wir sind jetzt aber in einer Phase, in der wir wieder die Ärmel hochkrempeln müssen.“ Und der Stadtchef, sollte dabei ganz vorn mit dabeisein.

Von Celina Aniol