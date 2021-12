Rheinsberg

Ganz klar: Die Corona-Krise legte auch in Rheinsberg vieles lahm. Aber viele Akteure haben sich auf die Pandemie eingestellt und kreative Lösungen gefunden, um nicht im Lockdown unterzugehen. Das Tucholsky-Literaturmuseum etwa, das ebenfalls 30-jähriges Bestehen feierte, bot virtuelle Führungen an. Und verlegte seine Vernissagen einfach ins Freie. Und auch die 53. Rheinsberger Stadtschreiberin, Manja Präkels, bezog ihr Domizil im Marstall.

Zoff um Quartiersmanager in Rheinsberg

Ärger dagegen gab es, als das Rathaus die Stelle des Quartiermanagers abschaffte. Seit Jahren hatte sich Mario Stärck mit seiner Viertelstelle als Quartiersmanager um kleine und große Sorgen der Menschen gekümmert, die in den Rheinsberger Wohnsiedlungen der Wohnungsgesellschaft Rewoge leben. 1000 Familien sind es. Etwa 3000 Menschen. Aber die Stadt hat seinen Vertrag nicht verlängert. Das sorgte für herbe Kritik.

Zur Galerie 20 Jahre Keramik-Museum, Ausgrabungen bei Großzerlang oder auch die Fidelio-Premiere in der Kammeroper: All das und noch viel mehr gab es 2021 in und um Rheinsberg. Die MAZ lässt die wichtigsten Augenblicke der vergangenen zwölf Monate fotografisch Revue passieren.

Denn der Ur-Rheinsberger hat die guten Beziehungen zu den Menschen vor Ort lange aufgebaut hat. Viele meinen: Die Stadt braucht einen Quartiersmanager. Es ist noch nicht so lange her, als im Sommer 2020 die Konflikte in der Siedlung zwischen Deutschen und Menschen aus anderen Nationen eskalierten und in einer Massenschlägerei mündeten.

Kritik gegen den Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow gab es aber auch später: Im Juni organisierten Rheinsberger um den Linken-Politiker Freke Over eine Demonstration, um gegen den Entwicklungsstillstand in der Stadt zu protestieren. Der Hauptinitiator sieht die Veranstaltung als letzte Chance für den Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow, den er als Hauptverursacher des Problems sieht.

Beisetzung von Kammeroper-Gründer Siegfried Matthus

Trauerfeier zum Abschied von Komponist und Gründer der Kammeroper Siegfried Matthus, Beerdigung, Beisetzung auf dem Evangelischen Friedhof in Rheinsberg Quelle: Henry Mundt

Aber auch sonst war viel los in der Prinzenstadt: Das Abendliedersingen auf dem Kirchplatz, das amerikanische Team, das in Großzerlang nach Überresten eines Militär-Bombers suchte, der 1944 dort abgeschossen wurde. Oder die Beisetzung des Kammeroper-Gründers Siegfried Matthus. Um an all das zu erinnern, hat die MAZ jetzt die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Von Regine Buddeke