Stimmgewaltige Botschaft zum neuen Jahr: Die Jazzsängerin Jocelyn B. Smith sang am Neujahrstag im Rheinsberger Schlosstheater mit ihrer wahrlich großartigen Stimme von Glaube, Liebe, Hoffnung. Ihr zur Seite Gitarrist Kai Brückner und Volker Holly Schlott an Saxofon und Flöte.

Rheinsberger Neujahrskonzert - Jocelyn B. Smith gibt großartiges Neujahrskonzert in Rheinsberg

