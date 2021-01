Kabarett in Rheinsberg: Jane Zahn schaut digital auf 2020 zurück

Rheinsberg

„Ick kenne mir aus mit Politik. Und ick weeß, wie die Scheiße jemacht wird“, bringt es Rosa, die Klofrau, auf den Punkt. Schließlich hat sie schon die Volkskammer-Toiletten unter ihrer Fuchtel – sprich der schwarz-rot-goldenen Klobürste – gehabt und danach die im Reichstag. Rosa kennt sie alle, die Politiker aller Couleur: Männlein, Weiblein und divers, Linke, Rechte und die Mitte. Und schon zieht sie ordentlich vom Leder über Merkel und den Bundestag. Und weil die Welt global ist, auch gleich noch über Macron, Trump und das derzeit die Schlagzeilen beherrschende schier allmächtige Virus. Über Systemrelevanz und Verschwörungstheorien. Wo Rosa mit spitzer Zunge Gift spritzt, wächst kein Gras mehr.

Klofrau Rosa trifft den Nerv der Zeit

Klofrau Rosa ist eine der Paraderollen von Jane Zahn, der politischen Kabarettistin, die in der Rheinsberger Musikbrennerei übers Jahr entweder selbst auftritt oder sich Freunde aus der Branche einlädt. Alljährlich bringt sie im Januar mit einem Jahresrückblick alles auf den Punkt, was auf ihrer Seele und auf der des Volkes brennt. Auch dieses Jahr. Mit einer Ausnahme: Ein Auftritt live vor Publikum? Pustekuchen. Aber es gibt ja die digitalen Medien. Klarer Fall: Rosa geht online. Statt ins Publikum spielt sie in die Kamera.

Anzeige

Der Anblick mutet spacig an, wie sie da vor einem dunklen, sternenglitzernden Universum parliert. Sie wirkt dabei wie ein einsamer Astronaut im Weltraum. Das passt ganz gut in die Zeit – die Einsamkeit des Lockdowns wird so nachgerade plastisch. Kein Hüsteln, kein Räuspern, kein Gelächter und kein Applaus lenkt ab von dem, was Jane Zahn zu sagen hat. Und wer die Musikbrennerei kennt weiß: Es ist nur der schwarze Glamourvorhang, der die Bühne begrenzt.

Kameraauge statt Publikum

„Es war für mich am Anfang schon sehr komisch, nicht ins Publikum zu schauen sondern ins Kameraauge meines Laptops“, sagt Jane Zahn. Sie musste sich den Blick in die Zuhörer regelrecht abgewöhnen, bekennt sie. Stattdessen hat sie sich den Text neben den Rechner gestellt, um nicht ständig sich selbst auf dem Bildschirm beim Spielen zu beobachten. „Den Jahresrückblick muss ich ohnehin in großen Teilen ablesen“, sagt sie. „Ich fange damit erst im Dezember an und schaffe es gar nicht, den komplett auswendig zu lernen.“ Bis auf die Lieder, die singt sie frei zur Gitarre oder Akkordeon. Über alles, was weh tut. Also – nicht ihr, sondern der Welt.

“Ich bin das Virus“ – Jane Zahn auf Youtube. Quelle: privat

Was ihr dabei fehlt? „Das Feedback des Publikums“, sagt sie. Und dass dabei quasi jedwede improvisatorische Interaktion entfällt: Etwa ihr traditionelles Zuschauer-Zitate-Quiz, die Meinungs-Umfrage und die Schokoladentaler-Bescherung. Andererseits ist sie froh, sich nunmehr eingefuchst zu haben in die Tücken von Youtube und Vimeo. „Ich hatte ja im Frühjahr schon einen Coronasong geschrieben und ins Netz gestellt – das klappte ganz gut.“ Jetzt beim Jahresrückblick gab es anfangs noch Probleme. „Aber ich habe eine Lösung gefunden“, sagt sie. Zwei Bruchstücke sind schon online. Vier Teile stehen noch aus.

Die Arbeit will sie auch nicht umsonst gehabt haben. „Auch wenn ich wieder auftreten kann, werde ich wohl weiter mein Programme ins Netz stellen“, sagt sie. Auch wenn sie nicht damit rechne, dadurch größere Fangruppen zu erreichen als ihr ohnehin treues Stammpublikum, das im vergangenen Jahr etwas kürzer treten musste. „Wir haben geöffnet, so bald es wieder ging und einige Veranstaltungen gestemmt – aber mussten schon bald wieder schließen“, sagt Jane Zahn. Wir, das schließt auch ihren Mann, den Komponisten und Instrumentenschöpfer Hans-Karsten Raecke ein, der 2020 in der Musikbrennerei das Festival „Klangkunst gegenwärts“ geplant hatte. „Das ist natürlich coronabedingt gestorben“, bedauert Jane Zahn. Man hoffe auf 2021.

Monatsrückblicke bei „Ossietzky“

Dafür habe es aber außerplanmäßig einen Kabarettworkshop mit Gisela Oechelhaeuser gegeben und eine Tagung der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft. Den Dichter mag sie gern: „Eine Sage ist keine Schreibe“, zitiert sie und meint damit: Geschriebene Texte sind noch lange kein Kabarett. Sie weiß das nur zu gut: Immerhin schreibt sie seit langem für die satirische Zeitschrift „Ossietzky“. „Aller zwei Wochen erscheint ein Stück Monatsrückblick“, sagt sie. Stetig gesammeltes Material, das sie natürlich am Ende auch für den Jahresrückblick nutzen kann. „Einiges ist dann allerdings schon nicht mehr relevant.“ Und: „Ich kann die Monatsrückblicke auch nicht einfach nur vorlesen.“ Das alles will gestaltet sein, in verschiedene Formate gepackt wie etwa die Rosa. Gesungen, gebrüllt, gestichelt, gemosert, geätzt.

Planung für 2021 ist kaum möglich

Wie war das Jahr rückblickend für sie? „Ich war gesund und energiegeladen und hätte richtig loslegen können“, erinnert sie sich. Andererseits bot das Jahr viel, was sie kabarettistisch ausschlachten konnte. Langeweile gab es also eher nicht – das merkt man ihrem Jahresrückblick an. Hat sie Pläne für 2021? „Tja, Pläne“, sagt sie und klingt am Telefon ein wenig unschlüssig. „Pläne machen geht gerade gar nicht.“ Das Klangkunst-Festival – ja – das wolle man in diesem Jahr gern durchziehen. Fürs Kabarett müsse sie noch überlegen. „Das alte Programm kann man noch nehmen.“ „Am Arsch vorbei gibt’s auch kein Leben“ heißt es und erfüllt noch seinen Zweck. „Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es muss ein neues her.“ Sie schwanke noch. „Aber ich plane nicht.“

Optimismus? Eher nicht

Sie hat auch schon Einladungen bekommen für Gastauftritte. „Aber ob wir starten können“, sagt sie zögerlich. So richtig warm werden kann Jane Zahn mit dem neuen Jahr noch nicht. Mit Optimismus in die Zukunft blicken? „Eher nicht“, sagt sie. „Ich denke, wir haben noch einiges zu erwarten.“ Nicht vom Virus – „das macht mir keine Angst. Aber was an wirtschaftlichen und politischen Folgen nachkommt.“

Blume im Haar ist ihr Markenzeichen: Jane Zahn singt auch zur Gitarre. Quelle: privat

Da sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. „Das wird all unsere Kraft kosten – die kleinen Läden, die Kunst, die Kultur“, sagt sie. Ein ‚Weiter so‘ darf es nicht geben – viel mehr Menschen müssen sich dafür stark machen. „Es geht ums Überleben – gerade für die kleineren Existenzen.“ Da muss man sich engagieren, sagt Jane Zahn aus Überzeugung. Gern auch als Rosa mit der schwarz-rot-güldenen Klobürste.

Von Regine Buddeke