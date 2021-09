Der Gründer der Kammeroper Rheinsberg, Siegfried Matthus, findet in Rheinsberg seine letzte Ruhe. Matthus hat sich als Komponist und künstlerischer Leiter der Kammeroper international großes Renommee erworben. Eine Beisetzung in der Stadt, mit der er so lange und so eng verbunden war, hatte er sich selbst gewünscht.