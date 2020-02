Das gibt es 2020 in der Kammeroper Schloss Rheinsberg

Rheinsberg

Ludwig van Beethoven gehört zu den größten deutschen Komponisten überhaupt, seine Werke werden weltweit aufgeführt, seine Sinfonien – vor allem die berühmte Neunte – sind legendär, die Ode an die Freude ein hymnischer Ohrwurm, dessen Melodie nahezu jeder kennt.

So gnadenlos gut er schrieb, so schwierig war er als Mensch – ein Mann, der Höhenflüge und Abstürze gleichermaßen kannte – all das spiegelt sich in seiner Musik wider. In diesem Jahr wird sein 250. Geburtstag gefeiert – auch die Kammeroper Schloss Rheinsberg möchte dem großen Komponisten huldigen – im Musentempel der Musik, mit einem ausgefeilten und abwechslungsreichen Programm, das natürlich sehr viel aus Beethovens umfangreichem Werk enthält.

Zweitägiges Beethoven-Fest

Ein Fest für Beethoven – so ist die diesjährige Saison überschrieben, die wie jedes Jahr auf Kraft und Zauber der jungen, schönen Stimmen setzt, die sich in diesem Jahr aus dem Gros der Bewerber als Preisträger der Kammeroper Schloss Rheinsberg durchsetzen konnten. Und man setzt auf Beethovens große Musik – schon bei der Eröffnung des Festivals.

Alle Termine der Kammeroper Rheinsberg 2020 auf einen Blick 10./12. April, 19 Uhr, Schlosstheater, La Semele o sia la Richiesta fatale, Oper von Johann Adolf Hasse 26. April, 16 Uhr, Konzerthaus Berlin, Frühlingskonzert der Kammeroper 20./21. Juni, 16.30 Uhr, Schlossgarten, Ein Fest für Beethoven, Wandelkonzert 23. Juni, 19.30 Uhr, Akademiehof, Jazz Fetz, Konzert 25. Juni, 19.30 Uhr, Akademiehof, Lieder verschiedener Völker, Konzert 28. Juni, 11 Uhr, Schlosstheater, Konzert des Ensembles „ Fra Diavolo“ 2./3./4. Juli, 19.30 Uhr, Schlosshof, Operngala 11./12./15./17./18./19./21./22. Juli, 19.30 Uhr Heckentheater, Frau Diavolo oder das Gasthaus zu Terracina, Oper von Daniel-Francois-Esprit Auber 12. Juli, 11 Uhr, Schlosstheater, Abschlusskonzert der Meisterklasse 19. Juli, 11 Uhr, Schlosstheater, Konzert des Ensembles „Fidelio“ 24./25. Juli, 18.30 Uhr, Spiegelsaal, Ferne Geliebte, Lieder der Sehnsucht, Konzert mit Liedern von Beethoven 25./26. Juli, 15 Uhr, ab Marstall Schlosspark, Spaziergang mit Fidelio durch den Schlosspark, es singen Preisträger der Kammeroper 2. August, 18.30 Uhr Spiegelsaal, von der Kunst des Quartierschreibens, Kammerkonzert 5./7./8./9./12./14./15. August, 19.30 Uhr, Bühne am Kavalierhaus, Fidelio oder die Eheliche Liebe, Oper von Ludwig van Beethoven. Tickets gibt es hier.

Tusch und Korkenknall – es wird gefeiert: Zwei ganze Tage lang, am 20. und 21. Juni, dreht sich alles um den Mann mit der wilden Mähne und dem intensiven Blick, der ein Teufelskerl am Klavier war und dem die Noten unablässig wie im Rausch von der Seele aufs Papier strömten.

Wandelkonzerte und Performances

Der Rheinsberger Schlosspark wird bei diesem Fest zur Bühne: Wandelkonzerte und Performances wechseln einander ab – im Einklang mit dem blühenden Park wird Musik gespielt, die Beethovens Verbundenheit zur Natur Ausdruck verleiht: allen voran die Pastorale-Sinfonie Nr. 6. Zuvor wird mit der Fidelio-Ouvertüre eröffnet, „Die Geschöpfe des Prometheus“ werden als Ballett und Konter-Tanz zum Leben erweckt.

Der Rheinsberger Schlosspark wird zur Bühne. Quelle: Regine Buddeke

Die Gäste können von der Egeria-Grotte zur alten Stadtmauer wandeln, zur Seebühne und zum Salon – auf eine Serenade oder Lieder, ein Sextett und ein Oktett. Die Festivalmacher haben sich auch selten aufgeführte Werke des Mannes auf die Fahnen geschrieben, der die „Wiener Klassik“ adelte und Wegbereiter der Romantik war.

Volkslieder und Kunstlieder in zwei Konzerten

Der Abend gehört noch einmal den „Geschöpfen des Prometheus“, „Meeresstille und Glückliche Fahrt“, die Sonne geht zu einer schmelzenden Violinromanze unter und nachts, wenn der See still und dunkel wird, tönt – was wohl – die Mondscheinsonate. Romantischer geht’s nicht.

Beethoven hat auch immer wieder schlicht-schöne Volkslieder bearbeitet und für Klaviertrio und Stimmen virtuos veredelt – die wird es bei einem Open-Air-Konzert am 25. Juni zu hören geben. Die Kunstlieder Beethovens – im Schulterschluss mit denen von Schubert – erklingen unter dem Motto „Ferne Geliebte – Lieder der Sehnsucht“ am 24. und 25. Juli – im prachtvollen Spiegelsaal des Schlosses.

Konzert im Spiegelsaal des Rheinsberger Schlosses 2019. Quelle: Regine Buddeke

Einen Spaziergang mit Fidelio kann man – bei freiem Eintritt – am 25. und 26. Juli unternehmen: Auch dieser führt durch den Schlosspark. In Zeiten, in denen es weder Platten noch Tonbänder gab, wurden die großen Orchesterwerke oftmals zusätzlich für Klavier oder kleine Besetzungen arrangiert – für die Hausmusik, oder um sie „fürs Volk“ auf Straßen und Plätzen bekannt zu machen.

Solcherart „Harmonie-Musik“ gibt es auch für Beethovens Oper „Fidelio“ – aus der Feder Wenzel Sedlaks. Diese Musik mit Arien und Ensembles wird den musikalischen Spaziergang untermalen – gespielt von der Jungen Kammerphilharmonie Berlin.

Fidelio mit den Brandenburger Symphonikern

Ein weiteres Kammerkonzert im Spiegelsaal am 2. August titelt „Von der Kunst des Quartettschreibens“ – Beethovens 16 Streichquartette gelten nicht von ungefähr als Gipfelpunkte und Glanzstücke ihrer Gattung.

Der „Fidelio“ mit großem Orchester – den Brandenburger Symphonikern – ist schlussendlich an sieben Abenden im Heckentheater zu erleben – inszeniert vom künstlerischen Leiter der Kammeroper Georg Quander. Die einzige Oper Beethovens, die einen Schmerzensweg bis zu ihrem Durchbruch erlitt, erlebt seine Rheinsberg-Premiere am 5. August.

2019 hatte in der Kammeroper Rheinsberg Gli Orazi e i Curiaz i Premiere. Quelle: Regine Buddeke

Operngala 2019. Quelle: Regine Buddeke

In drei Matineen stellen sich die Sänger des Meisterklasse-Kurses und der beiden Opern vor – neben „Fidelio“ wird das in diesem Jahr die Komische Oper „ Fra Diavolo oder Das Gasthaus in Terracina“ von Daniel-François-Esprit Auber sein – eine einst überaus erfolgreiche Produktion, die heute kaum noch aufgeführt wird.

Der Kammeroper ist es ein Bedürfnis, die witzig-geistreiche Räuberpistole, wieder in den Fokus und ins rechte Licht zu setzen – und so zur Wiederentdeckung des reizenden Stücks beizutragen. Premiere ist am 11. Juli.

Busshuttle nach Berlin

Nicht zu vergessen: Auch dem Jazz wird wieder gehuldigt. Am 23. Juni dürfen die Opernsänger im Akademiehof bei „Jazz Fetz“ fremdgehen: mit Jazz-Standards und Broadway-Songs – begleitet von den Kreismusikschuljazzern „Big Brass“. Es ist musikalisch aufgetischt – für alle, die nicht kurzerhand den kompletten Sommer in Rheinsberg weilen wollen, beginnt die Qual der Wahl.

Eine schöne Zusammenarbeit: die Jazzer von der Kreismusikschulband Big Brass musizieren gemeinsam mit den Sängern der Kammeroper. Quelle: Regine Buddeke

Für Besucher aus Berlin gibt es nach den Abendvorstellungen der Opernproduktionen einen zusätzlich buchbaren Busshuttle von der Aufführungsstätte via Gransee bis Berlin. Das komplette Programm mit allen Terminen findet man hier.

Von Regine Buddeke