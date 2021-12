Rheinsberg

Ein Problem hat Benedikt Poensgen schon mal nicht: Rund herum hat der neue Geschäftsführer der Musikkultur Rheinsberg zwar einige Baustellen. Aber anders als viele seiner Kollegen im Kulturbereich muss er sich keine finanziellen Sorgen machen. Die Musikkultur-Gesellschaft in der Pandemie wirtschaftlich gut da. Oder gerade wegen der Pandemie.

Im Schlosstheater laufen zurzeit die Proben für die Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck in einer Fassung von Georg Quander, dem künstlerischen Leiter der Musikkultur. Wenn alles klappt, soll die Oper am Sonnabend, 11. Dezember, Premiere haben.

Eigentlich war die schon für 2020 geplant. Doch wegen der Pandemie kam es im vergangenen Jahr so weit nicht mehr. In diesem Jahr soll es nun endlich klappen – auch wenn die aktuellen Coronazahlen alles andere als rosig aussehen. „Wir proben tapfer weiter und hoffen, dass wir sie auf die Bühne bringen“, sagt Benedikt Poensgen.

Hoffen auf die Opern-Premiere im Schlosstheater Rheinsberg am 11. Dezember

Viele Schulen hatten sich für die geplanten Opernaufführungen schon angemeldet. Angesichts der aktuellen Lage fragen die Rheinsberger gerade nach, welche Schulen tatsächlich kommen wollen und welchen das inzwischen vielleicht zu heikel ist. Das Schlosstheater in Rheinsberg wäre groß genug, um Abstand zu wahren, ist Poensgen überzeugt.

Im Rheinsberger Schlosstheater laufen gerade die Proben für die Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Die Premiere ist für den 11. Dezember geplant. Quelle: Reyk Grunow

Aber er hätte auch Verständnis, wenn einige Schulen sich gegen den Opernbesuch entscheiden. Parallel zu den Proben prüft die Musikkultur deshalb schon, welche technischen und finanziellen Möglichkeiten es gibt, die Oper vielleicht als Stream übers Internet anzubieten. Ob das klappt, ist aber noch offen.

Vieles, was in den vergangenen Monaten geplant war, musste auch in Rheinsberg wegen der Pandemie ausfallen. Auch in der Musikakademie als einem Teil des Unternehmens ging ein halbes Jahr gar nichts. Ab dem Sommer lief der Betrieb zwar wieder, aber nur mit halber bis zwei Dritteln Auslastung.

Musikkultur Rheinsberg übersteht die Corona-Pandemie bisher gut

In diesem Jahr hatte die Musikkultur ein Budget von rund 3,2 Millionen Euro. Allein das Land unterstützt seine Tochterfirma mit 2,17 Millionen Euro jährlich.

„Das Absurde ist für uns als Kulturbetrieb eigentlich, dass wir wirtschaftlich gut durch diese beiden Coronajahre 2020 und 2021 gekommen sind“, sagt Benedikt Poensgen: „Das liegt daran, dass dankenswerterweise unsere öffentlichen Förderer allen voran das Land, aber auch der Landkreis und auch die Stadt keine Kürzungen vorgenommen haben.“

Weniger Produktionen bedeuteten auch weniger Ausgaben als eigentlich geplant. „In der Summe haben wir so mehr Einnahmen als Ausgaben“, sagt der Musikkulturchef. Nach 2020 ist deshalb sogar Geld als Land zurückgeflossen. Für 2021 erwartet Poensgen ein ähnliches Ergebnis. Das ist zwar finanziell gut, künstlerisch aber nicht.

Von Göttingen über Hannover nach Ostprignitz-Ruppin

Noch ist der 53-Jährige dabei, sich in den Betrieb der Musikkultur einzuarbeiten. Benedikt Poensgen hat erst im September den Geschäftsführerposten übernommen, nachdem der Vertrag mit seinem Vorgänger Thomas Falk endete.

Thomas Falk (Foto) war vor Benedikt Poensgen fünf Jahre lang Geschäftsführer der Musikkultur. Seine Zeit in Rheinsberg endete im August. Zur Geschäftsleitung gehört seit 2018 außerdem Georg Quander als künstlerischer Leiter. Quelle: Henry Mundt

Der promovierte Musikwissenschaftler hat sowohl Erfahrungen mit Opernproduktionen als auch mit öffentlichen Kulturbetrieben. Seit 1998 war er zunächst Geschäftsführer, schließlich auch Intendant der Internationen Händel-Festspiele Göttingen, bevor er 2010 die Leitung des städtischen Kulturbüros der Stadt Hannover übernommen hat.

Was ihn an Rheinsberg gereizt hat? Dass hier in einem Betrieb vieles zusammenkommt: ein komplexer Kulturbetrieb, der mit vielen Partner zusammenarbeitet, und der noch dazu selbst Opern auf die Bühne bringt. Eine Kombination aus Opernhaus und Musikakademie: „Das gibt es nicht oft“, sagt Benedikt Poensgen.

Rheinsberg kannte er vor seiner Bewerbung nicht wirklich. „Nur vom Foto“, räumt er ein. Zusammen mit seiner Frau hat er sich die Stadt schließlich angeschaut und überlegt, ob er es sich vorstellen kann, aus der niedersächsischen Landeshauptstadt in die Mark zu ziehen. Beide konnten sich das gut vorstellen.

Im Moment übernachtet Benedikt Poensgen meist im Bettenhaus der Musikakademie. Seine Frau leitet noch eine Grundschule in Hannover. Wenn alles klappt, wird sie aber im Februar eine Stelle in Brandenburg antreten. Im Januar wollen die beiden in die Nähe von Neuruppin umziehen. Noch haben allerdings die Handwerker dort das Sagen.

Von Reyk Grunow