Rheinsberg

Rumpelstilzchen, die sieben Raben, der Eisenhans und zahlreiche andere Märchenmotive tummeln sich auf Porzellanflächen und in den Scherenschnitten, die der Keramik-Künstler Hendrik Schink derzeit in der Galerie des Keramikmuseums in Rheinsberg ausstellt.

Zahlreiche Besucher bewunderten am Sonnabend die filigranen Kunstwerke in der Galerie und ließen sich von dem Künstler durch das Keramikmuseum führen. „ Keramik to go“ hieß das Motto einer Ton-Wanderroute, zu der Rheinsberg an diesem Tag einlud.

Der Töpfermarkt musste abgesagt werden

Das kleine Museum mit Galerie war nur eine Station auf der Tour zu den verschiedenen Aktionen und Ausstellungen. Eigentlich sollten sich an diesem Wochenende hunderte Besucher durch die Stände des Töpfermarkts drängen – doch die Corona-Pandemie machte dies unmöglich.

Etwas ruhiger, mit neuzeitlichem Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Bedeckung nutzten die Keramikfans nun am Sonnabend das Angebot von Hendrik Schink, Karl Fulle und Hans-Jürgen Naundorf, die zu der Wanderung auf Tonspuren durch die Stadt einluden. An sechs Stationen konnten die Besucher zeitgenössische, aber auch historisch wertvolle Keramikkunst bewundern.

Karl Fulle lud in seinen Garten ein. Quelle: Cornelia Felsch

Die Keramikmanufaktur Dornusch zeigte in den Fluren des Keramik-Hotels Kunstwerke, die 2018 im Rahmen des Internationalen Rheinsberger Keramiksymposiums entstanden – unter anderem von polnischen, slowenischen, ukrainischen, österreichischen und deutschen Künstlern.

Am Keramikhaus Rheinsberg in der Rhinpassage konnten die Besucher selbst aktiv werden. Und das war wohl das Highlight – gerade in Corona-Zeiten. Der Brennofen glühte bereits vom Holzfeuer. Ein umgebauter Metall-Wäscheeimer eines bekannten schwedischen Möbelunternehmens erspart große Kosten und erfüllt für den Raku-Brand ebenfalls seinen Zweck.

Mit Feuereifer bei der Sache

Pia (9) und Emely (9) suchen sich erst einmal die passenden Glasurfarben aus, die sie mit dem Pinsel auf die im Rohbrand bereits vorbereiteten Tongefäße aufbringen. Bei 1100 bis 1200 Grad Celsius werden sie dann noch einmal gebrannt, bis die Glasur ausschmilzt und zu glänzen beginnt. Rotglühend nimmt Wolfgang Titze die Schalen mit der Zange heraus und bettet sie luftdicht in einen Behälter mit Sägespänen.

Seit 2009 betreibt er zusammen mit seiner Frau Christel Titze -Manigk das Keramikhaus Rheinsberg. Zu besonderen Anlässen wie dem Töpfermarkt finden dort die Raku-Events statt. Glücklich ziehen die frisch gebackenen Hobby-Keramiker nun mit ihrem ersten Stück, das nach der japanischen Brenntechnik entstand, von dannen, um weitere Stationen auf dem Keramikpfad aufzusuchen.

Zu Besuch im Keramikmuseum am Rheinsberger Kirchplatz. Quelle: Cornelia Felsch

Im Lernstudio Pirrone in der Mühlenstraße stellt der Verein Gildenhall-Horizonte den Keramiker Richard Mutz vor, der viele Jahre in der Kunsthandwerker-Siedlung Gildenhall wirkte, die 1921 von Georg Heyer gegründet wurde. Der Jugendstil-Keramiker Richard Mutz hat sich besonders durch seine Laufglasuren einen Namen in der Branche gemacht.

Großes Getümmel herrscht am sonnigen Nachmittag im idyllischen Garten von Keramik-Künstler Karl Fulle. Zwischen blühenden Herbstastern und buntem Laub entdecken die Besucher Torsi, Gefäße und Fantasiegebilde. Ein verwunschenes Reich, in dem der Künstler aber auch in Corona-Zeiten kreativ ist.

Corona brachte Zeit zum Experimentieren

„Ich habe jetzt den Ziegelsteinton entdeckt“, sagt Karl Fulle, der in den vergangenen Wochen abstrakte Formen aus den Tonblöcken geschnitten hat, um sie anschließend zu Gefäßen und Skulpturen zusammenzufügen. „Der Ziegelton ist auch für Außenbereiche geeignet, denn er ist frostsicher“, erklärt der Keramiker.

So kann seine fast schwarze Madonna den Winter im verwunschenen Garten verbringen. Sie ist ebenfalls aus dem roten Ton entstanden. Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen gab den Anstoß für Karl Fulle, doch die Jungfrau, die eigentlich tänzerisch und leicht daher kommen sollte, geriet durch den dunklen schweren Ton etwas finster, zu ernst und fromm. „Vielleicht hatte das auch etwas mit Corona zu tun“, sagt er. Doch mittlerweile ist sie ihm ans Herz gewachsen. Verkaufen will er sie nicht.

Von Cornelia Felsch