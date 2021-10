Kinderkonzert in der Laurentiuskirche - So funktioniert eine Orgel: Anne-Katrin und Manuel Gera spielen in Rheinsberg

Männer als Orgelpfeifen sortiert, eine „Ich ess das nicht“-Fuge und ein Wurm namens Willibald als bester Freund des großen Bach? Das Kinderkonzert mit Anne-Katrin und Manuel Gera kam in Rheinsberg – am Rande des Töpfermarktes – gut an.