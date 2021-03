Kita-Beiträge sinken für Geringverdiener in Rheinsberg

Rheinsberg

Wer wenig verdient, der wird demnächst an den städtischen Kitas in Rheinsberg weniger als bisher für einen Betreuungsplatz zahlen. Und zwar deutlich weniger. Das haben die Stadtvertreter in ihrer letzten Sitzung beschlossen. Damit die an den Kindergärten entstehenden Kosten trotzdem gedeckelt werden, müssen diejenigen Familien, die mehr Geld in der Tasche haben, künftig in diese auch tiefer greifen.

Der Unterschied ist auch hier erheblich. Wer 40.000 Euro oder mehr im Jahr verdient und ein Kind hat, der musste bislang 212 Euro monatlich für acht Stunden Betreuung berappen. Ab August, wenn die neue Bestimmung in Kraft tritt, wird er 267 Euro zahlen müssen. Das ist ein Anstieg von mehr als 26 Prozent.

6,10 Prozent des Lohns für Kita-Betreuung

Eine Familie mit einem Kind hingegen, die etwa 20.000 Euro netto im Jahr als Einkommen verbuchen kann, wird um knapp 72 Prozent entlastet. Bisher musste diese für einen Acht-Stunden-Platz 53 Euro zahlen. Ab dem nächsten Schuljahr werden es nur noch 15 Euro sein.

Insgesamt bedeutet die Verschiebung, dass Geringverdiener weniger von ihrem Lohn für die Kita-Betreuung ausgeben müssen. In der niedrigsten Stufe etwa 0,76 Prozent. Die Bestverdiener hingegen müssen in etwa 6,10 Prozent vom Lohnzettel an die Stadt überweisen.

Eltern zahlen erst ab 20.000 Euro Einkommen

Auch die Summe, ab der der Kita-Beitrag überhaupt erhoben wird, ändert sich zugunsten der Eltern mit einem schmalen Geldbeutel. Nahm die Kommune bisher Geld bereits von Familien ein, die mehr als 18.000 Euro im Jahr verdienten, rutscht diese Grenze nach oben. Erst ab einem Einkommen von 20.000 Euro werden die Eltern zur Kasse gebeten.

Der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow nennt die Änderung „eine gute Lösung im Sinne der Eltern“. Er verweist aber auch darauf hin, dass durch die geänderten Sätze auch das Minus bei den städtischen Einrichtungen steigen wird. Für den Fehlbedarf müsse die Stadt aufkommen. Und das schmeckt dem Stadtchef gar nicht.

Rheinsberg bleibt auf Minus sitzen

Schwochow schimpft über das Gute-Kita-Gesetz – oder vielmehr über deren Auswirkungen auf seine Kommune. Denn genau dieses sorgt dafür, dass unter der 20.000 Euro-Einkommensgrenze die Kita-Beiträge wegfallen.

Das Land erstattet zwar in diesem Fall pro Kind und Monat 12,50 Euro. Doch diese Summe reiche bei weitem nicht aus, um das Minus zu kompensieren, sagt der Bürgermeister. „Das Land hat Versprechen gemacht, für die die Kommunen am Ende bezahlen sollen – das geht nicht.“

Vors Gericht zieht Rheinsberg deswegen aber nicht, anders als zum Beispiel das Amt Lindow. Dieses wehrt sich gegen die Ablehnung des Landkreises, diese Finanzierungslücke mit mehr als 12,50 Euro pro Kind zu stopfen.

Kommunen kämpfen gemeinsam für Ausgleich

Die Stadt Rheinsberg warte die aktuelle juristische Auseinandersetzung dazu aber ab, um eventuell später weitere Schritte zu unternehmen. „Wir selbst befinden uns nicht im Klageverfahren – wir kämpfen aber alle gemeinsam“, stellt Schwochow klar.

In dem Streit geht es für Rheinsberg um etwa 10.000 Euro jährlich. Die Mehrkosten aber, die die Kommune wegen aller Neuregelungen für Kitas wuppen muss, schätzt Schwochow allerdings auf rund 100.000 Euro.

