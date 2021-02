Dorf Zechlin

Wegen eines Heizungsschadens ist die Kita Waldzwerge in Dorf Zechlin am Donnerstagmorgen geschlossen worden. Eltern, die ihre Kinder bereits dort hingebracht hatten, mussten die Jungen und Mädchen wieder abholen. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow geht davon aus, dass die Waldzwerge am Freitag wieder öffnen können.

In der Nacht zu Donnerstag war ein elektronisches Relais ausgefallen, das für die Steuerung der Heizung zuständig ist. Am Morgen seien in den Räumen nur noch 14 Grad gemessen worden, sagte Schwochow. Handwerker sind inzwischen vor Ort und reparieren den Schaden.

Heizung ist schon lange marode

Schon länger ist bekannt, dass die Heizungsanlage der Waldzwerge marode ist. Im Mai kommenden Jahres soll die Heizung deshalb erneuert und von Öl auf Gas umgestellt werden, kündigte Schwochow an. Vorher ist ein Wechsel jedoch nicht möglich. Der Grund: Rheinsberg ist durch einen langfristigen Wartungsvertrag gebunden. „Da wollen wir raus“, sagte Schwochow.

Die jetzige Heizungsanlage war 1997 eingebaut worden. „Es sind schon öfter Störungen aufgetreten“, sagte Schwochow. Allerdings haben die Störungen bislang nicht zu einer Kitaschließung geführt.

Wegen der aktuellen Corona-Situation war es nicht möglich gewesen, die Waldzwerge-Kinder in einer anderen Rheinsberger Kita unterzubringen. „Die Gruppen dürfen nicht durchmischt werden“, sagte Schwochow. Eltern, die wegen der plötzlichen Kitaschließung nicht arbeiten gehen konnten, könnten einen Krankentag in Anspruch nehmen.

Von Frauke Herweg