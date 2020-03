Notbetreuung in der Kita Dorf Zechlin

Rheinsberg

Die Stadt Rheinsberg organisiert während der brandenburgweiten Kita-Schließung einen Notbetrieb in der Kita Dorf Zechlin. Eltern, deren Arbeit für das Aufrechterhalten der Infrastruktur notwendig ist, können ihre Kinder dort abgeben, teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow mit. Die Notgruppe soll insbesondere Beschäftigte des Gesundheitsbereichs, der Versorgung, der Polizei oder auch der Feuerwehr entlasten. „Ich bitte alle Eltern, deren Kinder nicht betreut werden dürfen, um Verständnis“, so Schwochow.

Brandenburger Kitas sollen ab Mittwoch, 18. März, geschlossen bleiben, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Kita Linow, die ebenfalls von der Stadt Rheinsberg betrieben wird, stellt dann ihren Betrieb ein. Die von der Awo betriebenen Kitas in Rheinsberg und Zechlinerhütte informieren betroffene Eltern am Montag über das weitere Vorgehen.

Stadtbibliothek bleibt vorerst auf

Anders als Neuruppin sagt Rheinsberg vorerst nicht alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Grundsätzlich gilt jedoch auch in Rheinsberg, dass jede Veranstaltung mit mehr als 100 Teilnehmern beim Landkreis angemeldet werden muss. Die Rheinsberger Stadtbibliothek bleibt vorerst geöffnet. Das Haus der Begegnung allerdings wurde bereits geschlossen. Am Wochenende blieben die Tourismusinformation und das Kurt-Tucholsky-Museum zunächst geöffnet. Am Montag solle über den Weiterbetrieb erneut entschieden werden, kündigte Schwochow an.

Schwochow hat inzwischen einen Krisenstab gebildet, in dem Amtsleiter und Mitarbeiter des Ordnungsamts regelmäßig zum Umgang mit der Coronakrise beraten. Auch die Leiter von Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen sind zu einem Gespräch eingeladen worden. Ausschussmitglieder und Stadtverordnete treffen sich vorerst weiterhin zu Sitzungen.

Von Frauke Herweg