Brandenburger Kitas sollen ab Mittwoch, 18. März, geschlossen bleiben. Die Stadt Rheinsberg hat in den von ihr betriebenen Kindergärten eine Notbetreuung organisiert – so in Dorf Zechlin. Das soll Beschäftigte des Gesundheitsbereichs, der Versorgung, der Polizei oder auch der Feuerwehr entlasten. Der Bürgermeister hat einen Krisenstab wegen der Corona-Gefahr gebildet.