Viele Betten blieben in den Jugendherbergen bei Rheinsberg in der Pandemie-Zeit leer. Auf die startende Saison blicken sie optimistischer und hoffen, dass Corona und steigende Spritpreise die hohen Buchungszahlen nicht vermiesen. In Flecken Zechlin sind jetzt schon viele Gäste da: etwa 70 Geflüchtete aus der Ukraine.