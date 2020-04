Brandstiftung: Vier Boote in Kleinzerlang zerstört

Kleinzerlang

Mehrere Boote sind am Samstag in Kleinzerlang einer Brandstiftung zum Opfer gefallen. Die Täter setzten am Restaurant „Boot und Mehr“ einen Holzstapel in Brand. Durch das Feuer wurden ein Kanu, ein Motorboot und zwei Ruderboote zerstört. Das „Boot“ und Mehr“ ist ein Lokal für Ausflügler und Wassersportler direkt am Kleinen Pälitzsee.

Mehrere Zeugen sahen schwarze Rauchwolke

Mehrere Zeugen entdeckten schwarze Rauchwolken aus dem Bereich des Restaurants und informierten die Feuerwehr-Leitstelle.

Eine Zeugin meldete sich kurz nach dem Brand bei der Polizei und meldete, dass sich kurz vor Ausbruch des Feuers zwei Jugendliche in dem Bereich aufgehalten hätten. Die Zeugin konnte die beiden Verdächtigen auch beschreiben.

Verdächtige beim Drohnenflug entdeckt

Die Polizei suchte den Bereich um den Tatort ab, wobei auch ein Polizeihubschrauber die Suche unterstützte. Die Beamten entdeckten dabei unter anderem zwei Jugendliche, die in der Nähe eine Drohne fliegen ließen. Auf die beiden jungen Männer, 18 und 20 Jahre alt, schien die Beschreibung der mutmaßlichen Brandstifter zu passen.

Deshalb knöpfte sich die Polizei die beiden vor. Doch die machten während ihrer Vernehmung vom Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. So durften sie zunächst wieder gehen. Die beiden deutschen Tatverdächtigen stammen nicht aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

