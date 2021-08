Kleinzerlang

Nicht unbedingt um die sprichwörtliche Wurst, sondern um kulinarische Köstlichkeiten vom Fisch bis hin zum Rumpsteak oder dem gegrillten Gemüse ging es am vergangenen Samstag bei der ersten Grillmeisterschaft im Rheinsberger Ortsteil Kleinzerlang. Eingeladen hierzu hatte der örtliche Heimat- und Kulturverein mit seinem Vorsitzenden Wilfried Tagnatz.

Die Idee zu dieser Veranstaltung, so der Vorsitzende, entstand eigentlich in Vorbereitung des Weihnachtsfestes, als sich seine Frau gegrilltes Kaninchen gewünscht hatte, aber keiner wusste, ob das überhaupt geht. Am Ende stieß man im Internet auf eine Lösung und damit auch auf den international bekannten Grillexperten Andreas Rummel aus Thüringen. Die Idee zu einer Grillmeisterschaft war geboren und Andreas Rummel verpflichtet, eine seiner berühmten Grillshows vorzuführen.

Den ersten Platz beim Grillen und eine Feuerschale ergatterten die Familien Preugschat und Runge aus Großzerlang. Quelle: Peter Lenz

Nach einigen Überredungsversuchen und noch mehr Beharrlichkeit hatte Tagnatz dann auch noch zehn Grillbegeisterte aus der Gemeinde und der Umgebung aufgetrieben, die sich bereit erklärten, in einem Wettstreit rund ums Grillen gegeneinander anzutreten. Neben einem Team aus Großzerlang mit dem dortigen Ortsvorsteher Jörn Preugschat und seinem Stellvertreter Stephan Runge waren auch einige Teilnehmer und Dauercamper aus Berlin, sowie weitere Grillbegeisterte aus Kleinzerlang mit an den Start gegangen.

Zu den letztgenannten gehörten Michael Kunert und seine 17 Jahre alte Tochter Alina. Sie wollte, wie sie selbst erzählte, eigentlich nur ihrem Vater helfen und Spaß bei der Veranstaltung haben. Beruflich komme für sie das Grillen eher nicht in Frage, erzählt die Abiturientin.

Den 2. Platz und ein Gewürzsortiment erlangten Alina und Michael Kunert aus Kleinzerlang. Quelle: Peter Lenz

Mit mehreren Showeinlagen zum Thema Grillen konnte Profi Andreas Rummel nicht nur die mehr als 200 Gäste verblüffen, sondern auch noch so manchen Hinweis zum Thema Fleisch, Gewürze oder den Gartemperaturen geben. Beginnend mit mehreren Speisen im Bereich Fingerfood über Fischgerichte und Hähnchen-Variationen bis zum Steak, hatte Rummel nicht nur den einen oder anderen Tipp auf Lager, sondern auch so manche Anekdote aus seiner bisherigen Karriere zu bieten.

Den 3. Platz und ein chinesisches Ausbeinmesser erkämpfte Johannes Zylla aus Falkensee. Quelle: Peter Lenz

Unter anderem erzählte er von einem gemeinsamen Grillen mit Königin Silvia oder seinem Weltrekord mit einem Grillzopf von 31 Metern. Unterstützt wurde der Grillprofi von der derzeit in der Marina Wolfsbruch im Urlaub weilenden Schauspielerin Theresa Krehnke (bekannt aus diversen TV-Soaps), die mit Charme und Humor Rummel bei seinen Ausführungen kräftig unterstützte. Für die Düsseldorferin Krehnke, nicht nur eine schöne Erfahrung, sondern, wie sie betonte, eine sehr familiäre Atmosphäre wie sie bisher selten erleben durfte.

Grillmeister Andreas Rummel mit Schauspielerin Theresa Krehnke Quelle: Peter Lenz

Für die Teilnehmer am Wettbewerb selbst galt es, ein Dreigängemenü zu zaubern – bestehend aus einem Burger, einem Rumpsteak mit Salatbeilage und einer Kreation aus Banane und Bacon.

Alle Zutaten, bedankt sich Tagnatz, wurden von der Firma Brehme und weiteren Bürgern zu 100 Prozent gesponsert. Für die Jüngsten gab es neben dem Kinderschminken und Spielen ab Mittag die Möglichkeit, mit einem Löschangriff bei einem Fahrzeug der örtlichen Feuerwehr seine Treff- und Zielsicherheit unter Beweis zu stellen. Außerdem haben die Anwohner wie wild gebacken: 22 Kuchen standen bereit, deren Verkaufserlös wieder dem Heimatverein zugutekommen wird.

Von Peter Lenz