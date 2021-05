Köpernitz

Mitte Mai begeht der Förderverein des Köpernitzer Kulturgutshauses eigentlich traditionell den „Tag der Gräfin“. Er wäre in diesem Jahr den Bredows gewidmet gewesen, die in Rheinsberg, Neuruppin und letztlich auch in Köpernitz Spuren hinterlassen haben. Diese für den 16. Mai geplante Veranstaltung fällt wegen der gegenwärtigen Corona-Infektionslage aus, teilt der Förderverein mit. Die MAZ hat mit Bernd Donner, dem Vereinsvorsitzenden gesprochen.

Wie war das vergangene Jahr, Herr Donner?

Fast alle Veranstaltungen sind ausgefallen. Immerhin hatten wir drei Ausstellungen, eine Lesung und hatten am Tag des offenen Denkmals geöffnet. Das alles war gut besucht. Natürlich haben wir Haus, Wanderweg und Grünflächen gepflegt und baulich – in gewohnt guter Kooperation mit der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft – einiges am Gebäude erneuern und sanieren lassen. Auch haben wir ganz viele Frühblüher gesetzt – Dank einer Spende der Rheinsberger Schlossgärtnerei.

Bernd Donner während der Ausstellung „20 Jahre - 20 Fundstücke". Quelle: (Archiv) Regine Buddeke

Vieles haben wir auch geschoben: Die Sanierung der Hintertür, der drei Saal-Fenster und Farbreparaturen an der Fassade. Das soll in diesem Jahr passieren – wir haben ordentlich Geld zurücklegen können.

Und was soll in diesem Jahr an Veranstaltungen stattfinden?

Der Förderverein hat geplant, im Spätsommer wieder mit Veranstaltungs-Angeboten am Kulturleben in der Region teilzunehmen. Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Dem Förderverein ist 2012 der Fontane-Preis für Kunst und Kultur verliehen worden. Gab das zusätzlichen Schwung?

Ja. Es ist nicht verwunderlich, dass das Gutshaus im Jubiläumsorchester für das Fontane.200-Jahr aktiv mitgespielt hat. Mit eigenen Veranstaltungen, als Besuchsort für Fontane-Exkursionen, beim Bild „Fontanes Hochzeitsgesellschaft“ im historischen Festumzug oder auch als ein Ort, wo man sich nach fontan’scher Art kulinarische Extras schmecken lassen konnte. Auch wurden in ihm neue Bücher präsentiert, in denen Köpernitz und deren Bewohner sowie die Region eine gebührende Rolle spielen. Und nicht zuletzt ist Köpernitz seit Fontane.200 auf einer nach dem Dichter benannten Rad-Route eine eingetragene und inzwischen beliebte Station.

Was verbindet die Vereinsmitglieder?

Was uns Kulturgutshaus-Leute anbetrifft, so sind wir in diesem Fontane-Almanach vor allem als ausgemachte Liebhaber seiner literarischen Figuren und Porträts bekannt, sind aufs Innigste über eine Frauengestalt mit ihm, dem großen Dichter verbunden. Es ist Caroline Amalie Marie von Zeuner, die spätere Gräfin de La Roche Aymon, die im Gutshaus Köpernitz einen Großteil ihres Lebens verbracht hat.

Tag der Gräfin 2019 im Köpernitzer Kulturgutshaus – mit „hohem“ Besuch aus Frankreich: Nachkommen der La Roche-Aymons. Quelle: Regine Buddeke

In einem idyllisch gelegenen Gutshof, dessen Herrenhaus nun die Wirkungsstätte unseres Fördervereins ist. In ihm ist zudem so viel Fontane zu Hause, dass man manchmal nicht weiß, wo anfangen und wo aufhören.

Fontane-Orte gibt es viele – was ist das Alleinstellungsmerkmal von Köpernitz?

Da kann man wie nirgends sonst wo erleben, wie Theodor Fontane „gearbeitet“ hat. Man kann hier sozusagen seine Schaffensweise „besichtigen“ und kommt ihm vor allem menschlich viel näher als anderswo. Fragen über Fragen tun sich auf. Was hat er für seine Vorhaben hier vorgefunden? Was hat er sich zuarbeiten lassen, wer waren seine „Helfer“. Was hat er aus der Fülle der Informationen hervorgehoben, was nicht und warum? Und letztlich, was hat er daraus in Poesie verwandelt? All das kann man in Köpernitz authentisch nachverfolgen, sozusagen mit seinen Augen, Ohren und Händen erfassend unterwegs sein.

Also ein kulturelles Kleinod!

Unbedingt! Ich frage mich, ob sich die regional Verantwortlichen dessen immer bewusst sind. Die Corona-Pandemie hat nachdrücklich gezeigt, wie wichtig Kultur für das seelische Befinden ist – aber auch wie anfällig. Die Verantwortlichen werden sich darauf einstellen müssen, dass in Zukunft die Öffentlichkeit noch aufmerksamer sein wird, wenn Anliegen im Kulturbereich wegen anderer Aufgaben abgewimmelt, oder ehrenamtliche Arbeit auf diesem Gebiet ungenügend unterstützt wird. Schließlich werden die Anforderungen an Kultur und Kunst wachsen, wenn die Menschen künftig mehr im eigenen Land unterwegs sein wollen, wenn der Ruf nach kulturellen Angeboten immer lauter wird.

Und was haben Sie im Coronajahr für Ideen umgetrieben?

Wie wir als Förderverein den Habitus und Geist des Hauses noch umfassender erschließen können. Wir denken, dass wir nicht umhinkommen, die denkmalgerechte Restaurierung, Erneuerung und Werterhaltung des Hauses und seiner Umgebung, einschließlich des historischen Teils des Waldfriedhofes als einen der vordringlichsten Schwerpunkte der Vereinsarbeit anzusehen. Ausgehend vom Gesamtnutzungskonzept dieses denkmalgeschützten Hauses wird es künftig also noch dringlicher sein, die inhaltliche Bestimmung und darauf fußende Gestaltung und Ausstattung aller Gegebenheiten vorzunehmen.

Was bedeutet das konkret?

Mittel- und langfristig steht die noch stärkere Einbindung des Garten- und Parkbereiches an. Ein Vorteil: Der Verein hat gemeinsam mit einer Gartenarchitektin ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das nach der erforderlichen Bestätigung Schritt für Schritt in die Praxis umgesetzt werden sollte. Dazu gehört auch die weitere Erschließung von Wanderwegen, in Verbindung mit historischen und naturkundlichen Sehenswürdigkeiten im Umfeld und in Verbindung mit dem Gutshaus. Die abschließende Einbindung von Köpernitz in das Radwegenetz ist darin eingeschlossen. Vor allem in die Fontane-Rad-Tour.

Köpernitzer Waldfriedhof mit dem Grab der Gräfin. Quelle: Regine Buddeke

Weiter werden wir in bewährter Weise an der Weiterentwicklung inhaltlich geprägter Veranstaltungsformen arbeiten wie „Köpernitzer Ansichten - Bilder und Geschichte(n) im Gutshaus“, der „Tag der Gräfin“, der „Tag des offenen Denkmals“, „Brandenburger Köpfe und Porträts“ sowie Lesungen zum Schaffen Fontanes und regionaler Dichter.

Ihr Publikum ist zumeist gesetzteren Alters. Planen Sie, neue Zielgruppen zu gewinnen?

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das Gutshaus als Begegnungsstätte für Fachleute und Enthusiasten, die sich mit Theodor Fontane und der preußischen und Regionalgeschichte befassen, genutzt werden kann. In dem Zusammenhang ist gemeinsam mit der Fontane-Gesellschaft zu erwägen, ob man Köpernitz in die Liste der Fontane-Erinnerungsorte aufnehmen sollte. Auch als Lernort für Schülergruppen und für Spezialkurse Literatur und Geschichte der Schulen der Region könnte Köpernitz noch stärker nutzbar gemacht werden. Nur in dieser Einheit wird das Kulturgutshaus ein gern genutzter Veranstaltungsort, auch für Feste und Feiern der Familien und für Angebote zur Bereicherung des Gemeindelebens bleiben.

Wie wollen Sie das angehen?

Es werden neue Formen der Zusammenarbeit mit vielen Partnern erforderlich sein, um die in der Region, vor allem in den Vereinsmitgliedern und Helfern des Fördervereins versammelte denkmalpflegerische, literaturwissenschaftliche und regionalgeschichtliche, sowie künstlerische und handwerkliche Kompetenz, zu erschließen. Ein großer Schatz, der letztlich den Erhalt dieses kulturellen und architektonischen Kleinodes im Ruppiner Land auf Dauer gewährleisten wird.

Von Regine Buddeke