Alle neune? Nun, das wäre wohl des guten Zuviel gewesen. Die Musikkultur Rheinsberg setzte auf das Motto: Aller guten Dinge sind drei und lud sich dafür die renommierte Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) ein. Die kam, spielte und siegte in drei Sätzen – besser gesagt an drei fast bis ganz ausverkauften Abenden – mit einem spannenden Beethoven-Programm. Bei dem wurden dessen 3., 5. und 6. Sinfonie unter die Lupe genommen und in Verbindung zu ihren musikalischen Vorbildern gebracht – so titelte die Konzertreihe auch.

Konzert mit Seeblick. Quelle: Regine Buddeke

Am Freitagabend stand die Eroica auf dem Programm. Man erinnere sich: Beethoven wollte das Werk, Napoleon widmen, den er einst verehrte. Als dieser sich am 2. Dezember 1804 selbst zum Kaiser krönte, war Beethoven zutiefst enttäuscht, aus Verehrung wurde Hass – er nahm die Widmung zurück und radierte das „intitolata Bonaparte“ auf der Partitur aus.

Vor der berühmten Dritten spielte Akamus Paul Wranitzkys Sinfonie „Grande symphonie caractéristique paour la paix avec la République Francaise“ – thematisch der eroica sehr nahestehend.

Akamus ließ die Werke in allen Facetten funkeln.. Quelle: Regine Buddeke

Wranitzky genoss im damaligen Wien als Komponist und Dirigent einen exzellenten Ruf – auch Beethoven schätzte ihn sehr und ließ sich mit Sicherheit durch dessen Werk inspirieren.

„Ein rundum sehr schönes Konzert, den Wranitzky hört man ja selten“, lobt Christel Kind, Stammgast in der Kammeroper.

Am Samstagabend steht Beethovens Fünfte, die sogenannte „Schicksals-Sinfonie“ auf dem Programm: Mit ihrem prägnanten Eingangsmotiv, das sich wie ein roter Faden durch das Werk zieht, wird der ewig menschliche Schicksalskampf – zwischen Triumph und Niederlage, Glück und Schmerz, Leid und Erlösung gemalt – das rauschende Finale endet in strahlendem C-Dur.

In einer dreitägigen Konzertreihe spielte die Akademie für Alte Musik Berlin Beethovens 3., 5. und 6. Sinfonie und musikalische Vorbilder im Rheinsberger Schlosshof. Quelle: Regine Buddeke

Zuvor erklingen die Vorbilder: die Ouvertüre von Luigi Cherubinis „Rettungsoper“ und eine Sinfonie des von Beethoven geschätzten und völlig zu Unrecht selten gespielten französischen Komponisten Méhul.

Frappierend: Der vierte Satz weist so deutliche Ähnlichkeit mit dem ersten Satz von Beethovens 5. auf, dass man sich unwillkürlich fragt, wer da von wem inspiriert war – beide Sinfonien wurden 1808 uraufgeführt.

Jérôme Bonaparte mischte sich unters Volk

Zu Beethovens 5. Sinfonie im Rheinsberger Schlosshof kam "hoher Besuch": Jerome Bonaparte, König von Westphalen samt seiner Gattin Katharina und seiner Suite. Quelle: Regine Buddeke

Dass Napoleon Bonaparte womöglich angepiekst wegen der gelöschten Widmung auf der „Eroica“ war, kann man vermuten. Nichtsdestotrotz mischte sich am Samstag dessen jüngster Bruder, Jérôme Bonaparte, späterer König von Westphalen und von den Kasselern „König Lustig“ genannt, mit seiner Entourage unters Publikum: Die historischen Uniformen sorgten für viel Aufsehen und etliche neugierige Fragen der anderen Gäste – sehr zur Freude des Interessenvereins Jérôme Bonaparte und Suite, der in den Kostümen steckte.

Die Herren und Damen der Interessengemeinschaft sorgten bei den Konzertgästen für viel Aufsehen. Quelle: Regine Buddeke

Am Sonntag folgte – diesmal wegen Regens im Schlosstheater – die beliebte 6. Sinfonie – die „Pastorale“. Akamus besticht zuvor mit den musikalischen Vorbildern: dem „Seesturm“ von Ignaz Jacob Holzbauer und einer Sinfonie des kaum bekannten Justin Heinrich Knecht: Dessen „Le portrait musical de la nature, ou Grande simphonie“ ist ein Kleinod in fünf Sätzen, die allesamt unmerklich ineinander übergehen.

Die Pastorale gehört eigentlich thematisch nach draußen, wurde am Sonntag aber witterungsbedingt ins Schlosstheater verlegt. Ob das Gewitter des vierten Satzes auch „in echt“ prasselte, hörten die Zuhörer drinnen nicht. Quelle: Thomas Lox

Die Akamus-Musiker machen sie mit exquisitem Spiel und allen Facetten zwischen Frohlocken und Donnergrollen zum heimlichen Star des Abends.

Beethovens Pastorale setzt den markanten Schlussakkord der Trilogie: das Werk, das selbst Klassikverächter in Bann zieht.

Weltspitze der historisch informiert spielenden Kammerorchester

Selten zu sehen: ein Kontrafagott. Quelle: Regine Buddeke

Dass Akamus zur Weltspitze der historisch informiert spielenden Kammerorchester gehört, ist in jeder Note zu spüren: Das Ensemble widersteht der Versuchung, Beethovens tongewaltige Kompositionen in zuviel Wucht und Pathos zu ertränken. Sensibel und bedacht wurden Kontraste herausgearbeitet, Raum für feine zarte Momente gelassen. Man kann nur staunen, dass Akamus in allen Stücken ohne Dirigent auskommt – so perfekt aufeinander abgestimmt sind die Musiker. Die Konzertmeisterin Meesun Hong Coleman holt mit überbordendem Enthusiasmus das Beste heraus: aus ihren Mitspielern und aus ihrer ersten Geige. Das verdient Hochachtung. Und wenn der ersten Geige eine Saite reißt, soviel Wucht muss bei einem Beethoven’schen Gewitter dann schon doch einmal sein, wird blitzschnell und vom Publikum fast unbemerkt das Instrument von vorn nach hinten durchgetauscht. Am Ende gibt es stehende Ovationen – völlig zu Recht ob dieser glänzenden Ensembleleistung.

Von Regine Buddeke