Rheinsberg

Der Bildungscampus in Rheinsberg und die Grundschule in Flecken Zechlin stehen auf der Liste des Landkreises für den geförderten Breitbandausbau. Das teilt Ulrike Gawande mit, die in der Kreisverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Anbindung der Schulen an das schnelle Glasfasernetz in diesem Gebiet durch die Telekom soll demnach bis spätestens Januar 2022 abgeschlossen sein. Dabei genießen die Bildungseinrichtungen besondere Priorität, so Gawande.

Der Ausbau des Netzes, der durch ein bundesweites Förderprogramm unterstützt wird, habe Ende 2019 begonnen. Er startete mit Arbeiten in Kyritz, Wusterhausen und Neustadt. „Bis Juli 2022 sollen alle Anschlüsse realisiert und das Gesamtprojekt abgeschlossen werden“, sagt Gawande.

Glasfaseranschluss für Schulen ohne Bedingungen

Dabei sollen alle Hausanschlüsse, die beim Herunterladen von Daten eine Geschwindigkeit von weniger als 30 Megabit pro Sekunde haben, an das Glasfasernetz angeschlossen werden. „Zudem erhalten auch alle Schulen im Landkreis unabhängig ihrer derzeitigen Versorgung einen Glasfaseranschluss.“

Erst in der vergangenen Woche gab es in Rheinsberg Streit darüber, ob sich die Stadt jetzt schon ums schnelle Internet an den Schulen bemühen soll. Die Stadtvertreter stimmten am Ende mehrheitlich für den SPD-Antrag. Dieser sieht unter anderem vor, dass Rheinsberg die Telekom mit der Erstellung der Hausanschlüsse am Bildungscampus sofort beauftragt, wenn sich dieses im geförderten Bereich befindet.

Aus Sicht des Bürgermeisters Frank-Rudi Schwochow bringt das allerdings wenig. „Der schnelle Anschluss am Haus nützt am Ende nichts, wenn ich ihn nicht im Haus verteilen kann“, sagt er. Sprich: Wenn die alten Kabel in den Schulen das Turbo-Internet nicht in die einzelnen Klassenzimmer bringen.

Für schulinterne Arbeiten fehlt das Geld

Er werde den Anschluss deshalb erst dann bestellen, wenn das schulinterne Netz erneuert wurde. In diese Richtung gibt es ebenfalls Anstrengungen. Allerdings ist immer noch unklar, wann diese Infrastruktur konkret in Angriff genommen werden kann, da das Fördergeld dafür noch fehlt. Immerhin: Der angenommene SPD-Antrag sieht vor, dass die Stadt auch den Ausbau der schulinternen Wlan-Netze „schnellstmöglich“ ausschreiben soll.

Von Celina Aniol