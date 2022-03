Die Rheinsberger Linken-Fraktion geht den Bürgermeister harsch wegen seines Umgangs mit Wohnraum für Geflüchtete an. Sie verlangt, dass Rheinsberg sofort leerstehende Wohnungen an Flüchtlinge vermietet. In Luhme bei Rheinsberg sind indessen weitere ukrainischen Flüchtlige untergekommen.