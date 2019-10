Obwohl jetzt auch Keime in frischer, fettarmer Milch festgestellt wurden, die in mehrere Supermarktketten geliefert wurde, sieht die Kreisverwaltung in Neuruppin noch keinen Handlungsbedarf. Entwarnung gibt es bei Wilke-Wurst. Es sind keine weiteren Betriebe entdeckt worden, die mit der verunreinigten Ware beliefert wurde.